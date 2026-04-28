Мировую культуру невозможно представить без России, заявила Любимова

"Мы видим, как один за другим крупные зарубежные театры не планируют "отменять" российскую культуру, исключая из репертуара произведения великих композиторов, они строят свою творческую судьбу и не хотят лишать людей, которые покупают билеты и ждут русских артистов, музыкантов и художников, культурного обогащения. Мы с вами становимся свидетелями этих событий, и, честно говоря, это вызывает гордость за нашу культуру, без которой невозможно представить культуру мировую", - сказала министр в ходе тематической сессии.