Мировую культуру невозможно представить без России, заявила Любимова

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мировую культуру невозможно представить без художественного наследия России, деятели искусства других стран не хотят исключать из репертуара произведения великих русских композиторов, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Мы видим, как один за другим крупные зарубежные театры не планируют "отменять" российскую культуру, исключая из репертуара произведения великих композиторов, они строят свою творческую судьбу и не хотят лишать людей, которые покупают билеты и ждут русских артистов, музыкантов и художников, культурного обогащения. Мы с вами становимся свидетелями этих событий, и, честно говоря, это вызывает гордость за нашу культуру, без которой невозможно представить культуру мировую", - сказала министр в ходе тематической сессии.
Глава Минкультуры добавила, что выставки соотечественников в других странах пользуются популярностью, и многие зарубежные представители музеев и галерей сожалеют о вынужденном прекращении межмузейного сотрудничества.
Первый федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества "Знание". За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".