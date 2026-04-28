Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Народный артист России Роберт Ляпидевский умер в возрасте 89 лет, сообщили в Театре кукол имени Образцова.
"Сегодня на 90-м году жизни не стало народного артиста России Роберта Анатольевича Ляпидевского. Он был почти сверстником театра, человеком, который 65 лет выходил на сцену и каждый раз доказывал: куклы умеют жить, дышать, плакать и смеяться", — говорится в Telegram-канале учреждения.
Как рассказала РИА Новости семья Ляпидевского, причиной его смерти стали осложнения после COVID-19. Скорее всего, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
Ляпидевский родился 4 февраля 1937 года в Москве в семье легендарного летчика, первого Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского. В 1959-м он стал актером Театра кукол имени Образцова.
Более чем за 65 лет артист сыграл более 60 ролей, в том числе в спектаклях "Дон Жуан", "Сказка о царе Салтане", "Комедия ошибок", "Маугли", "Конек-Горбунок". В 1992 году стал заслуженным артистом России, а в 2013-м получил звание народного артиста.