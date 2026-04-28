Названа причина смерти народного артиста России Роберта Ляпидевского

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Причиной смерти народного артиста России Роберта Ляпидевского стали осложнения после COVID-19, сообщили РИА Новости в его семье.
Ляпидевский скончался во вторник, ему было 89 лет.
"За 89 лет организм собирает множество болячек. Все эти болячки потом обостряются. Все началось с COVID-19, он дал осложнения на органы. После COVID-19 он проработал два года в театре, вышел на пенсию и сегодня дома покинул нас", - сказал собеседник агентства.
Роберт Ляпидевский родился в семье легендарного летчика, первого Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского. Окончил Нахимовском училище, учился на факультете журналистики в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы, увлекался спортом и музыкой. В труппе Театра кукол под руководством Сергея Образцова с 1959 года. Ляпидевский сыграл более 60 ведущих и разноплановых ролей в спектаклях "Дон Жуан", "Сказка о царе Салтане", "Комедия ошибок", "Маугли", "Конек-Горбунок" и других. Коронной стала роль Конферансье Апломбова. В 1992 году стал заслуженным артистом России, а в 2013 году получил звание народного артиста РФ.