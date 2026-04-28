19:35 28.04.2026
Сенатор назвал "реликтами фашизма" идею запретить русские имена в Латвии

Участник мероприятия, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что идеи о запрете русских имен и фамилий ведут Латвию к смысловому коллапсу.
  • Карасин назвал подобные идеи реликтами фашизма и подчеркнул, что они могут грозить трагедией всему латвийскому народу.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Идеи, подобные запрету русских имен и фамилий, ведут Латвию к смысловому коллапсу, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказал РИА Новости, что различные общественники, блогеры и даже политики в Латвии регулярно выдвигают предложения запретить русские имена и фамилии.
"Это очевидные реликты фашизма. И те люди, которые в Латвии распространяют подобные идеи, не понимают, что они ведут страну и нацию к смысловому коллапсу. Потому что на таких идеях фашистского толка республика далеко не уедет, независимо от ее местонахождения: будь то в Европе, у Балтийского моря или у Тихого океана. Если они этого не осознают, то находятся в очень тяжелом положении, которое грозит трагедией всему латвийскому народу", - сказал Карасин в беседе с NEWS.ru.
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Латвии предложили запретить русские имена, заявил Росликов
Вчера, 00:23
 
