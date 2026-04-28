В Латвии предложили запретить русские имена, заявил Росликов
00:23 28.04.2026
В Латвии предложили запретить русские имена, заявил Росликов

Рижский депутат Росликов: в Латвии предложили запретить русские имена и фамилии

Алексей Росликов
28.04.2026
Алексей Росликов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Латвии различные общественные деятели, блогеры и политики регулярно предлагают запретить русские имена и фамилии, рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов.
  • Один из местных "лидеров мнений" предлагал запретить русскоязычные надписи на могилах, ссылаясь на запрет использования русского языка в общественном пространстве.
МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Различные общественники, блогеры и даже политики в Латвии регулярно выдвигают предложения запретить русские имена и фамилии, рассказал РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
"Одно из предложений публичных людей было – это вопрос (русских - ред.) фамилий и имен, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять", - рассказал Росликов.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Жителей Латвии штрафуют за ролики с георгиевской лентой, заявил активист
26 апреля, 06:53
Например, один из местных "лидеров мнений", ссылаясь на запрет использовать негосударственный, то есть русский язык в общественном пространстве, предлагал запретить русскоязычные надписи на могилах, рассказал Росликов. В целом, пояснил депутат, любой блогер в Латвии имеет право озвучивать любые теории и оскорбления в отношении русскоязычных, а русскоязычные люди, которые отвечают на эти оскорбления, рискуют сразу оказаться в уголовной полиции.
В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка. После этого служба госбезопасности Латвии возбудила против Росликова уголовные дела, обвинив в "оказании помощи России" и "разжигании национальной розни". Парламентария задержали, но выпустили под подписку о невыезде. В ноябре прошлого года Росликов заявил, что уголовное дело против него по части якобы сотрудничества с РФ прекращено.
Рига - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Школьникам в Латвии запретили разговаривать на русском, рассказал депутат
20 апреля, 03:13
 
