В Латвии предложили запретить русские имена, заявил Росликов

МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Различные общественники, блогеры и даже политики в Латвии регулярно выдвигают предложения запретить русские имена и фамилии, рассказал РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

"Одно из предложений публичных людей было – это вопрос (русских - ред.) фамилий и имен, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять", - рассказал Росликов.