В Кузбассе завели уголовное дело на учителя, применившего силу к ученику

КЕМЕРОВО, 28 апр — РИА Новости. Уголовное дело завели на учителя в Кузбассе после конфликта с учеником во время урока в школе города Междуреченска, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Ранее СУ СК по региону сообщило, что следователь в городе Междуреченске начал доследственную проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлен конфликт между учителем и учеником во время урока. По версии следствия, инцидент произошел в понедельник в одной из школ Междуреченска. В СК России сообщили, что учитель применил к учащемуся физическую силу и причинил телесные повреждения.
"Следственными органами Следственного комитета <…> возбуждено уголовное дело в отношении педагога одного из образовательных учреждений города Междуреченска по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в рамках расследования также дадут правовую оценку действиям руководства школы.