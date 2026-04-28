В Кузбассе завели уголовное дело на учителя, применившего силу к ученику
14:56 28.04.2026 (обновлено: 15:48 28.04.2026)
В Кузбассе завели уголовное дело на учителя, применившего силу к ученику

© Инцидент Кузбасс/Telegram — Учитель истории толчками выгнал школьника с урока в Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 28 апр — РИА Новости. Уголовное дело завели на учителя в Кузбассе после конфликта с учеником во время урока в школе города Междуреченска, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Ранее СУ СК по региону сообщило, что следователь в городе Междуреченске начал доследственную проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлен конфликт между учителем и учеником во время урока. По версии следствия, инцидент произошел в понедельник в одной из школ Междуреченска. В СК России сообщили, что учитель применил к учащемуся физическую силу и причинил телесные повреждения.
"Следственными органами Следственного комитета <…> возбуждено уголовное дело в отношении педагога одного из образовательных учреждений города Междуреченска по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в рамках расследования также дадут правовую оценку действиям руководства школы.
ПроисшествияМеждуреченскКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
