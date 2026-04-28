В Кузбассе задержали курьеров, похитивших деньги у вдовы участника СВО

КЕМЕРОВО, 28 апр - РИА Новости. Двух курьеров, похитивших у жены погибшего участника СВО 10 миллионов рублей, задержали в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, в сумме женщина отдала мошенникам 16 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
В дежурную часть отдела МВД по городу Киселевску обратилась 51-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные обманом похитили у нее деньги. Сумма причиненного ущерба составила около 16 миллионов рублей.
"Полицейские выяснили, что женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником военкомата и сообщил о присвоении награды ее мужу, погибшему во время специальной военной операции. Для оформления необходимых документов собеседник попросил назвать номер СНИЛС. Незадолго до произошедшего киселевчанка также разговаривала по телефону с реальными представителями военкомата, поэтому не заподозрила обмана и передала сведения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что через несколько минут после этого женщине по мессенджеру пришло сообщение о взломе аккаунта на "Госуслугах" с указанием номера "горячей линии". В дальнейшем в диалогах с незнакомцами, которые представляли сотрудниками "Госуслуг", Центробанка и органов госбезопасности, женщине сообщили, будто с ее счетов были совершены попытки финансирования террористов.
"Во избежание возбуждения уголовного дела женщине порекомендовали как можно быстрее снять накопления и передать курьерам для "декларирования". Потерпевшая сначала передала неизвестному молодому человеку 10 миллионов рублей, а через несколько дней другим курьерам - еще 6 миллионов рублей. Только после этого она поняла, что была обманута, и сообщила о произошедшем в полицию", - добавили в ведомстве.
"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу и оперативники ОМВД России по городу Киселевску установили и задержали двух курьеров. Пособниками аферистов оказались 18-летние жители Юрги. Полицейские выяснили, что, получив от куратора адрес, подозреваемые… приехали из Юрги в Киселевск, где один из них забрал у женщины пакет с деньгами, пока сообщник наблюдал за обстановкой. После этого они передали наличные незнакомому мужчине", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в качестве оплаты они получили процент от суммы похищенного.
"Следователем отдела МВД... по Киселевску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следователя оба фигуранта заключены под стражу", - заявили в полицейском главке.
Полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы, в том числе злоумышленников, похитивших у киселевчанки еще 6 миллионов рублей.
