Куренков увеличил число водолазов для обследования моря у Туапсе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков принял решение увеличить группировку водолазов у Туапсе для обследования акватории на предмет разлива нефтепродуктов, сообщает МЧС РФ.
Оперативный штаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Пожар тушат 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.