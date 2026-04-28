Куренков увеличил число водолазов для обследования моря у Туапсе - РИА Новости, 28.04.2026
19:01 28.04.2026
Куренков увеличил число водолазов для обследования моря у Туапсе

Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МЧС России Александр Куренков принял решение увеличить группировку водолазов у Туапсе.
  • Специалисты проведут дополнительные спуски и обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков принял решение увеличить группировку водолазов у Туапсе для обследования акватории на предмет разлива нефтепродуктов, сообщает МЧС РФ.
"Глава МЧС России принял решение увеличить группировку водолазов в районе города Туапсе. Специалисты проведут дополнительные спуски, обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище", - говорится в сообщении.
Оперативный штаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Пожар тушат 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.
БезопасностьРоссияТуапсеАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
