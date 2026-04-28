Глава МЧС Куренков прибыл на Кубань на фоне пожаров в Туапсе

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 28.04.2026 (обновлено: 18:40 28.04.2026)
Глава МЧС Куренков прибыл на Кубань по поручению Путина на фоне пожаров в Туапсе

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Краснодарский край.
  • Куренков по поручению президента России Владимира Путина проконтролирует ход тушения пожаров на нефтехранилищах в Туапсе после ударов украинских дронов.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Краснодарский край для контроля хода тушения пожаров на нефтехранилищах в Туапсе после атак ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Александр Куренков прибыл в Краснодарский край. По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России лично проконтролирует ход тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения ведомства.
ТуапсеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныРоссияКраснодарский крайАлександр КуренковВладимир ПутинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала