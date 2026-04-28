Глава МЧС Куренков прибыл на Кубань на фоне пожаров в Туапсе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Краснодарский край для контроля хода тушения пожаров на нефтехранилищах в Туапсе после атак ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Александр Куренков прибыл в Краснодарский край. По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России лично проконтролирует ход тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения ведомства.