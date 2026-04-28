Жизнь в Гаване подорожала из-за энергетической блокады США, сообщили жители - РИА Новости, 28.04.2026
07:33 28.04.2026
Жизнь в Гаване подорожала из-за энергетической блокады США, сообщили жители

ГАВАНА, 28 апр - РИА Новости. Стоимость жизни в Гаване значительно выросла на фоне энергетической блокады со стороны США, вызвавшей дефицит топлива и перебои в экономике, рассказали РИА Новости местные жители.
"Поездка из Артемисы в Гавану на микроавтобусе стоила от 500 до 700 песо, а сейчас превышает 2000. Жизнь подорожала для всех, все выросло в цене, и приходится выкручиваться. Есть много людей, которые живут в Артемисе и по работе или учебе должны ездить в Гавану несколько раз в неделю, и для них ситуация стала невозможной", - сказала жительница провинции Артемиса Мария Каридат Гутьеррес.
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Туристические города Кубы становятся "призраками" на фоне энергоблокады
31 марта, 06:59
Жители столицы также отмечают подорожание продуктов питания и ухудшение доступности базовых товаров.
"Минимальной зарплаты в госсекторе едва хватает, чтобы купить упаковку яиц (30 штук - ред.). А теперь представьте пенсию - ее ни на что не хватает. Все подорожало, лекарства в аптеках уже не найти", - сообщил преподаватель на пенсии Эухенио Торрес.
По словам Торреса, объем субсидируемых правительством товаров, которые распространяются через специальные магазины, сейчас сильно сократился. В последние дни власти распределяли среди населения гуманитарную помощь из Мексики и других стран, но этого для населения острова "недостаточно".
"Ситуация очень тяжелая, и нельзя упускать из виду давление Соединенных Штатов, которые перекрыли нам нефть и теперь даже угрожают военной агрессией, но люди здесь больше обеспокоены своей повседневной жизнью, чем политикой на высшем уровне", - заключил Торрес.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Танкер в порту Гаваны - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Пришлось признать поражение. Как провалилась секретная операция США на Кубе
17 апреля, 08:00
 
