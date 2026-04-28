СК возбудил дело после видео с мужчиной, ругавшимся на икону

КРАСНОЯРСК, 28 апр – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих против жителя Красноярска, который снял и опубликовал видео с неуважительным содержанием по отношению к обществу, сообщает региональный главк СК РФ.
Ранее в социальных сетях региона появилось видео, на котором неизвестный мужчина держит в руках маленькую икону, ругается на нее матом и произносит другие оскорбления, а затем бросает икону на пол машины.
"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Красноярского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте молодой человек, в целях оскорбить религиозные чувства верующих, совершил противоправные действия, которые были зафиксированы на видео. Это видео он затем опубликовал в открытом доступе.
Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установили местонахождение подозреваемого. Он был доставлен в следственный отдел для проведения необходимых следственных действий.