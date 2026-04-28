Рейтинг@Mail.ru
Психолог рассказала, как полеты влияют на психику космонавтов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:11 28.04.2026
Психолог рассказала, как полеты влияют на психику космонавтов

РИА Новости: психогенные факторы становятся главным испытанием для космонавтов

© NASAМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© NASA
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Длительные космические полеты серьезно влияют на психику космонавтов, которые сталкиваются с комплексом трудностей, включая постоянный шум, замкнутое пространство и социальную изоляцию.
  • Среди главных стресс-факторов — экстремальный характер полетной ситуации, сложность деятельности космонавта, ограничение жизненного пространства, социальная депривация и проблемы межличностного общения в экипаже.
  • Для избежания эффекта «дня сурка» психолог рекомендует космонавтам планировать время и соблюдать правило 8×8×8: восемь часов на здоровый сон, восемь на работу и восемь на личную жизнь и хобби.
КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Длительные космические полеты серьезно влияют на психику космонавтов, которые сталкиваются с целым комплексом трудностей, включая постоянный шум, замкнутое пространство и социальную изоляцию, сообщила РИА Новости доцент Университета Решетнева, кандидат психологических наук Наталия Ливак.
"Специалисты выделяют две группы стресс-факторов долговременного космического полета - соматические и психогенные. Соматические вызываются в основном невесомостью и перегрузками при старте и спуске. Но именно психогенные факторы становятся главным испытанием для экипажа", - сказала Ливак.
Первым стресс-фактором, по словам психолога, является экстремальный характер полетной ситуации. Вторым - сложнейшая деятельность космонавта, требующая владения множеством компетенций: от ремонта станции до приготовления пищи в невесомости. Третий фактор - ограничение жизненного пространства.
"На языке космической психологии это называется "деформация сенсорного поля". У космонавтов есть своя каюта, но уровень постоянного шума на МКС достигает 60 децибел. Это очень много: тяжело спать, садится слух, шум сильно раздражает. Кроме того, возникает "сужение сенсорного поля", то есть отсутствие привычного потока ощущений", - отметила психолог.
Ливак рассказала, что даже вкус еды в космосе меняется и то, что казалось космонавтам вкусным на Земле, на орбите перестает их радовать.
Она уточнила, что четвертым фактором является социальная депривация, когда круг общения резко сужается и становится очень интенсивным. Космонавты борются с этим простым способом - контролем эмоций. Пятый фактор - проблемы межличностного общения в экипаже, которые могут приводить к конфликтам.
По словам психолога, к числу стресс-факторов также относятся нештатные ситуации и сбои в выполнении программы полета, лимит времени и плотное расписание каждого дня, нерациональная организация распорядка.
Ливак также рассказала, что космонавты знают о неизбежности нештатных ситуаций и перед каждым полетом смотрят фильм "Белое солнце пустыни", герои которого проживают каждую минуту как последнюю и перед смертью сохраняют достоинство и иронию.
Чтобы избежать эффекта "дня сурка", психолог рекомендует систематически заниматься планированием и соблюдать правило 8×8×8: восемь часов на здоровый сон, восемь на работу и восемь на личную жизнь и хобби.
НаукаЗемляОбществоКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала