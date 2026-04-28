Психолог рассказала, как полеты влияют на психику космонавтов

Для избежания эффекта «дня сурка» психолог рекомендует космонавтам планировать время и соблюдать правило 8×8×8: восемь часов на здоровый сон, восемь на работу и восемь на личную жизнь и хобби.

КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Длительные космические полеты серьезно влияют на психику космонавтов, которые сталкиваются с целым комплексом трудностей, включая постоянный шум, замкнутое пространство и социальную изоляцию, сообщила РИА Новости доцент Университета Решетнева, кандидат психологических наук Наталия Ливак.

"Специалисты выделяют две группы стресс-факторов долговременного космического полета - соматические и психогенные. Соматические вызываются в основном невесомостью и перегрузками при старте и спуске. Но именно психогенные факторы становятся главным испытанием для экипажа", - сказала Ливак.

Первым стресс-фактором, по словам психолога, является экстремальный характер полетной ситуации. Вторым - сложнейшая деятельность космонавта, требующая владения множеством компетенций: от ремонта станции до приготовления пищи в невесомости. Третий фактор - ограничение жизненного пространства.

"На языке космической психологии это называется "деформация сенсорного поля". У космонавтов есть своя каюта, но уровень постоянного шума на МКС достигает 60 децибел. Это очень много: тяжело спать, садится слух, шум сильно раздражает. Кроме того, возникает "сужение сенсорного поля", то есть отсутствие привычного потока ощущений", - отметила психолог.

Ливак рассказала, что даже вкус еды в космосе меняется и то, что казалось космонавтам вкусным на Земле , на орбите перестает их радовать.

Она уточнила, что четвертым фактором является социальная депривация, когда круг общения резко сужается и становится очень интенсивным. Космонавты борются с этим простым способом - контролем эмоций. Пятый фактор - проблемы межличностного общения в экипаже, которые могут приводить к конфликтам.

По словам психолога, к числу стресс-факторов также относятся нештатные ситуации и сбои в выполнении программы полета, лимит времени и плотное расписание каждого дня, нерациональная организация распорядка.

Ливак также рассказала, что космонавты знают о неизбежности нештатных ситуаций и перед каждым полетом смотрят фильм "Белое солнце пустыни", герои которого проживают каждую минуту как последнюю и перед смертью сохраняют достоинство и иронию.