"Африканский Корпус" оказал помощь раненым и пострадавшим в Мали

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Медицинские специалисты "Африканского Корпуса" оказали помощь раненым и пострадавшим мирным гражданам после попытки госпереворота в Мали, провели сложные хирургические операции, сообщило Минобороны России.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов.
"Медицинскими специалистами "Африканского Корпуса" оказывается помощь раненым и пострадавшим мирным гражданам, в том числе проводятся сложные хирургические операции", - говорится в сообщении оборонного ведомства.