Рейтинг@Mail.ru
"Африканский Корпус" оказал помощь раненым и пострадавшим в Мали - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 28.04.2026
"Африканский Корпус" оказал помощь раненым и пострадавшим в Мали

МО: "Африканский Корпус" помог раненым после попытки госпереворота в Мали

© REUTERS / StringerСолдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати
Солдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© REUTERS / Stringer
Солдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медицинские специалисты "Африканского Корпуса" оказали помощь раненым и пострадавшим мирным гражданам в Мали.
  • 25 апреля в Мали незаконные вооруженные формирования предприняли попытку вооруженного государственного переворота.
  • В сообщении Минобороны России говорится, что специалисты "Африканского Корпуса" проводят сложные хирургические операции.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Медицинские специалисты "Африканского Корпуса" оказали помощь раненым и пострадавшим мирным гражданам после попытки госпереворота в Мали, провели сложные хирургические операции, сообщило Минобороны России.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов.
"Медицинскими специалистами "Африканского Корпуса" оказывается помощь раненым и пострадавшим мирным гражданам, в том числе проводятся сложные хирургические операции", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
В миреМалиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала