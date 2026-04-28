"Африканский корпус" применял все вооружение, отражая атаки боевиков в Мали

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Африканский корпус" в ходе отражения нападения боевиков в Мали применял все типы вооружения, в том числе танки, бойцы неоднократно вступали в ближний стрелковый бой, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе отражения террористического нападения военнослужащими "Африканского Корпуса" были применены все типы вооружения: танки, БМП и БТР, артиллерийские и минометные системы, РСЗО. Солдатам, прапорщикам и офицерам приходилось неоднократно вступать в ближний стрелковый бой", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского Корпуса" ВС РФ нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот.