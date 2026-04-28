14:29 28.04.2026
"Африканский корпус" применял все вооружение, отражая атаки боевиков в Мали

© AP Photo Вид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета
Вид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Африканский корпус" применял все типы вооружения, включая танки, БМП и БТР, артиллерийские и минометные системы, РСЗО при отражении нападения боевиков в Мали.
  • Военнослужащим "Африканского Корпуса" приходилось неоднократно вступать в ближний стрелковый бой.
  • Подразделения "Африканского Корпуса" ВС России нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Африканский корпус" в ходе отражения нападения боевиков в Мали применял все типы вооружения, в том числе танки, бойцы неоднократно вступали в ближний стрелковый бой, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе отражения террористического нападения военнослужащими "Африканского Корпуса" были применены все типы вооружения: танки, БМП и БТР, артиллерийские и минометные системы, РСЗО. Солдатам, прапорщикам и офицерам приходилось неоднократно вступать в ближний стрелковый бой", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского Корпуса" ВС РФ нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот.
