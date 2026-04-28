Мать колумбийского наемника ВСУ назвала место сбора завербованных в Боготе

БОГОТА, 28 апр - РИА Новости. Мать ликвидированного колумбийского наемника ВСУ Давида Фернандо Наваррете Агирре сообщила РИА Новости о подпольном отеле на западе Боготы, где собирают завербованных для участия в конфликте на Украине.