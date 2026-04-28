05:37 28.04.2026
Мать колумбийского наемника ВСУ назвала место сбора завербованных в Боготе

Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
  • Мать ликвидированного колумбийского наемника ВСУ Давида Фернандо Наваррете Агирре сообщила о подпольном отеле в районе Кеннеди на западе Боготы, где собирают завербованных для участия в конфликте на Украине.
  • В этом отеле проходит предварительная подготовка колумбийских наемников.
  • Вербовщики оплачивают наемникам дорогу до Украины, после чего их вывозят в Польшу, а затем они добираются до Украины наземным транспортом.
БОГОТА, 28 апр - РИА Новости. Мать ликвидированного колумбийского наемника ВСУ Давида Фернандо Наваррете Агирре сообщила РИА Новости о подпольном отеле на западе Боготы, где собирают завербованных для участия в конфликте на Украине.
"Сети вербовщиков собирают группу молодых людей и везут их в Боготу. В подпольный отель в районе Кеннеди", - рассказала женщина.
По словам собеседницы агентства, там же проходит и так называемая предварительная подготовка колумбийских наемников.
"Он выехал из Пасто 8 июля 2025 года и прибыл в Боготу, где якобы им должны были провести обучение. Но это не было обучением - их просто заставляли бегать вокруг квартала", - пояснила она.
Вербовщики, по словам женщины, оплачивают наемникам дорогу до Украины - спустя восемь дней в столице Колумбии группу боевиков через Стамбул вывезли в Польшу, откуда они добирались до Украины наземным транспортом.
Почти вся группа, в состав которой входил Наваррете Агирре, была ликвидирована осенью 2025 года еще до попадания на фронт - в результате удара БПЛА по территории учебного лагеря ВСУ.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
