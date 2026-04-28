МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал обучение в колледжах очень практичным стартом карьеры в России.
"Обучение в колледже или техникуме сейчас – это осознанный и очень практичный старт карьеры", - сказал Мишустин в ходе выступления.
Премьер-министр РФ отметил, что в колледжах и техникумах России обучают востребованных специалистов, а приобретенные навыки действительно полезны.
"Ребята осваивают интересные и востребованные направления. В сфере квантовых коммуникаций, биотехнологий, пищевой промышленности, производства синтетических кристаллов для электроники и во многих-многих других направлениях. По всем профессиям предусмотрена возможность изучения основ искусственного интеллекта", - добавил он.
Мишустин подчеркнул, что выпускники колледжей обеспечиваются работой и добиваются успехов, а руководители компаний рассказывают немало историй о молодых людях, которые приходят к ним после обучения.