Мишустин назвал обучение в колледжах очень практичным стартом карьеры - РИА Новости, 28.04.2026
13:31 28.04.2026 (обновлено: 13:34 28.04.2026)
Мишустин назвал обучение в колледжах очень практичным стартом карьеры в России

Учебное занятие в колледже. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал обучение в колледжах очень практичным стартом карьеры в России.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. 16 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В вузах увеличат число бюджетных мест по востребованным направлениям
16 марта, 10:31
"Обучение в колледже или техникуме сейчас – это осознанный и очень практичный старт карьеры", - сказал Мишустин в ходе выступления.
Премьер-министр РФ отметил, что в колледжах и техникумах России обучают востребованных специалистов, а приобретенные навыки действительно полезны.
"Ребята осваивают интересные и востребованные направления. В сфере квантовых коммуникаций, биотехнологий, пищевой промышленности, производства синтетических кристаллов для электроники и во многих-многих других направлениях. По всем профессиям предусмотрена возможность изучения основ искусственного интеллекта", - добавил он.
Мишустин подчеркнул, что выпускники колледжей обеспечиваются работой и добиваются успехов, а руководители компаний рассказывают немало историй о молодых людях, которые приходят к ним после обучения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает по видеосвязи на просветительском марафоне общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Мишустин выступит на просветительском марафоне "Знание. Первые"
Вчера, 00:08
 
