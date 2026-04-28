Мишустин назвал обучение в колледжах очень практичным стартом карьеры

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал обучение в колледжах очень практичным стартом карьеры в России.

Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве . Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России . Найди путь к успеху!".

"Обучение в колледже или техникуме сейчас – это осознанный и очень практичный старт карьеры", - сказал Мишустин в ходе выступления.

Премьер-министр РФ отметил, что в колледжах и техникумах России обучают востребованных специалистов, а приобретенные навыки действительно полезны.

"Ребята осваивают интересные и востребованные направления. В сфере квантовых коммуникаций, биотехнологий, пищевой промышленности, производства синтетических кристаллов для электроники и во многих-многих других направлениях. По всем профессиям предусмотрена возможность изучения основ искусственного интеллекта", - добавил он.