В Кишиневе нашли объект, похожий на дрон

10:11 28.04.2026
В центре Кишинева нашли похожий на дрон объект

© Фото : Генеральный инспекторат полиции Молдавии.Объект, похожий на дрон, в центре Кишинева
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Кишинева нашли объект, похожий на дрон.
  • На место происшествия прибыли взрывотехники, они оцепили территорию.
  • Жильцов одного из подъездов ближайшего дома временно эвакуировали.
КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Объект, похожий на дрон, обнаружен в центре Кишинева, сообщает во вторник генеральный инспекторат полиции Молдавии.
"В полицию сегодня ночью поступило сообщение от гражданина, сообщившего об обнаружении объекта, похожего на дрон, в центре столицы… По предварительной информации, объект поврежден после удара о крышу дома. Он будет детально исследован экспертами", - говорится в сообщении полиции.
Поясняется, что на место происшествия прибыли взрывотехники, которые оцепили территорию.
"В целях безопасности граждане, проживающие в одном из подъездов жилого дома, были временно эвакуированы до тех пор, пока объект не будет осмотрен и изъят", - подчеркивается в сообщении.
