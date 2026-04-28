В Кишиневе нашли объект, похожий на дрон

В центре Кишинева нашли объект, похожий на дрон.

КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Объект, похожий на дрон, обнаружен в центре Кишинева, сообщает во вторник генеральный инспекторат полиции Молдавии.

"В полицию сегодня ночью поступило сообщение от гражданина, сообщившего об обнаружении объекта, похожего на дрон, в центре столицы… По предварительной информации, объект поврежден после удара о крышу дома. Он будет детально исследован экспертами", - говорится в сообщении полиции.

Поясняется, что на место происшествия прибыли взрывотехники, которые оцепили территорию.