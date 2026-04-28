МИД Киргизии заявил, что санкции ЕС подрывают атмосферу доверия

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз в рамках 20 пакета санкций против России ввел запрет на экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением и на транзакции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана.

В МИД Киргизии заявили, что санкции ЕС подрывают атмосферу доверия и противоречат заявлениям о сотрудничестве.

Страна выразила недоумение, что ее позицию не принимают во внимание, несмотря на постоянный диалог и обмен информацией с ЕС.

БИШКЕК, 28 апр – РИА Новости. Введенные против Киргизии санкции Европейского союза подрывают атмосферу доверия и противоречат заявлениям ЕС о сотрудничестве, заявили в МИД республики.

В рамках 20-го пакета санкций против РФ ЕС запретил экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением из-за риска реэкспорта. Кроме того, Евросоюз вводит запрет на транзакции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса Азербайджана за якобы помощь РФ.

"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики с сожалением восприняло сообщения о включении юридических лиц Кыргызской Республики в 20-й пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации, включая применение в отношении нашей страны так называемого антиобходного механизма", - говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что киргизская сторона выступает за открытый, ответственный и конструктивный подходы в диалоге с ЕС по вопросам совместного предотвращения рисков, связанных с санкциями, и исходит из необходимости взаимного учета интересов, прозрачности и доверия.

В МИД Киргизии выразили недоумение в связи с тем, что, несмотря на постоянные переговоры, регулярный обмен визитами с европейскими партнерами, а также предоставление всей запрашиваемой документированной информации в соответствии с требованиями Европейской Комиссии, включая сведения от государственных органов Киргизии, позицию Бишкека по-прежнему не принимают во внимание.

"Особую обеспокоенность вызывает то, что подобные односторонние решения не только подрывают атмосферу доверия, формировавшуюся в рамках двустороннего взаимодействия, но и вступают в явное противоречие с неоднократно заявленными намерениями Европейского Союза развивать всестороннее сотрудничество с Кыргызской Республикой, а также со странами Центральной Азии в целом, содействовать устойчивому развитию региона и укреплению партнерства", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве заверили, что Бишкек остается приверженным нормам международного права, принципам добросовестного международного сотрудничества и действует строго в рамках национального законодательства и своих международных обязательств. В связи с этим киргизская сторона выразила обеспокоенность по поводу практики применения односторонних ограничительных мер в отношении третьих стран.