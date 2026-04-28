Хачанов завершил выступление на "Мастерсе" в Мадриде

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертый раунд турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче третьего круга Хачанов (16-я ракетка мира) проиграл чеху Якубу Меншику (27) со счетом 4:6, 6:7 (11:13). Спортсмены провели на корте 1 час 47 минут.
27 апреля 2026
В матче за выход в четвертьфинал Меншик сыграет против третьей ракетки мира немца Александра Зверева.
