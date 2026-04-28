Жительница Хабаровска получила пять лет колонии за попытку убийства отца

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Суд приговорил женщину, попросившую мужа найти киллера, который убьёт её отца, к пяти годам колонии, сообщает следком Хабаровского края и ЕАО.

Следствием и судом установлено, что осенью 2024 года хабаровчанка предложила своему мужу найти исполнителя для убийства её отца за деньги. Организовать убийство женщина решила, чтобы завладеть квартирой отца. Супруг женщины обратился в полицию, которая начала контролировать развитие ситуации.