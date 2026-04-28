Рейтинг@Mail.ru
Жительница Хабаровска получила пять лет колонии за попытку убийства отца - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 28.04.2026
Жительница Хабаровска получила пять лет колонии за попытку убийства отца

Жительницу Хабаровска осудили за просьбу к мужу найти киллера для убийства отца

Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина предложила мужу найти киллера для убийства ее отца с целью завладеть квартирой.
  • Супруг обратился в полицию, и дальнейшее развитие ситуации контролировалось правоохранительными органами.
  • Женщина приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Суд приговорил женщину, попросившую мужа найти киллера, который убьёт её отца, к пяти годам колонии, сообщает следком Хабаровского края и ЕАО.
Следствием и судом установлено, что осенью 2024 года хабаровчанка предложила своему мужу найти исполнителя для убийства её отца за деньги. Организовать убийство женщина решила, чтобы завладеть квартирой отца. Супруг женщины обратился в полицию, которая начала контролировать развитие ситуации.
"Женщина передала супругу денежные средства за убийство и предоставила подробную информацию о своем отце, мужчина же сообщил ей сведения о том, что исполнитель для совершения преступления найден. В дальнейшем ей была продемонстрирована фотография, запечатлевшая имитацию обгоревшего тела якобы убитого отца… Приговором суда виновной назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении следкома.
Женщина признана виновной по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пунктам "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору).
Учитель истории толчками выгнал школьника с урока в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Кемеровской области СК начал проверку после видео с конфликтом на уроке
09:56
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссияХабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала