Касинтура прокомментировал ужесточение лимита
13:17 28.04.2026
Касинтура прокомментировал ужесточение лимита

Касинтура: раз решили ужесточить лимит на легионеров, значит есть основания

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Футбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Ахмат (Грозный) - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Ангольский футболист грозненского "Ахмата" Эгаш Касинтура заявил РИА Новости, что спокойно относится к ужесточению лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - не более семи.
"Не знаю, скорее всего, время покажет, хорошо это или плохо. Пока сложно сказать", - сказал Касинтура.
По его словам, игроки принимают такие решения как данность.
"Нет, не расстраивает это, если такое решение принято, значит есть определенные основания. Наша задача - готовиться и играть независимо от того, какой регламент", - добавил он.
Проживающий в России с 2015 года Касинтура начал карьеру в футзале и перешел в большой футбол в 2021 году, подписав контракт с "Уфой". Позже он с 2023 года выступал за махачкалинское "Динамо", а перед началом текущего сезона перешел в грозненский "Ахмат". В 2025 году игрок женился на гражданке России по имени Дарья.
Эгаш Касинтура - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
