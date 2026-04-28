Касинтура прокомментировал ужесточение лимита

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Ангольский футболист грозненского "Ахмата" Эгаш Касинтура заявил РИА Новости, что спокойно относится к ужесточению лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - не более семи.
"Не знаю, скорее всего, время покажет, хорошо это или плохо. Пока сложно сказать", - сказал Касинтура.
По его словам, игроки принимают такие решения как данность.
"Нет, не расстраивает это, если такое решение принято, значит есть определенные основания. Наша задача - готовиться и играть независимо от того, какой регламент", - добавил он.
Проживающий в России с 2015 года Касинтура начал карьеру в футзале и перешел в большой футбол в 2021 году, подписав контракт с "Уфой". Позже он с 2023 года выступал за махачкалинское "Динамо", а перед началом текущего сезона перешел в грозненский "Ахмат". В 2025 году игрок женился на гражданке России по имени Дарья.