Касинтура: с Черчесовым "Ахмат" в следующем сезоне должен подняться выше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова . Ангольский полузащитник грозненского "Ахмата" Эгаш Касинтура заявил РИА Новости, что команда рассчитывает прогрессировать и улучшить свои позиции в турнирной таблице в следующем сезоне под руководством Станислава Черчесова.

"Конечно, мы работаем для того, чтобы становиться лучше с каждым днем. У клуба, я уверен, есть задача двигаться вперед, поэтому это логично", - сказал Касинтура, отвечая на вопрос о задаче подняться выше в турнирной таблице под руководством Черчесова в следующем сезоне.