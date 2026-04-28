Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о строительстве университетских кампусов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 28.04.2026 (обновлено: 14:50 28.04.2026)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В РФ строят 25 университетских кампусов для комфортного и интересного обучения студентов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выразив уверенность, что они будут востребованы.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
Премьер-министр отметил, что очень важны качество и разнообразие знаний, которые доступны для молодых людей, но не меньшее значение имеют и условия, в которых они учатся. "Чтобы было комфортно, интересно, правительство по поручению президента запустило масштабный проект по созданию сети современных кампусов. Каждый - это не только удобные общежития или учебные корпуса. Это, что очень важно, современные пространства, экосистемы такие, - со всем необходимым для исследований, досуга, занятий спортом, возможностями. Словом - для насыщенной студенческой жизни и для того, чтобы стать профессионалами. Сейчас строятся 25 таких кампусов", - сказал Мишустин в ходе выступления.
Он отметил, что они находятся в разной стадии. Два уже полностью готовы - при Бауманском университете и при Уральском федеральном. Другие активно возводятся. Всего их будет 40 - от Калининграда до Сахалина.
"Уверен, что вы их оцените, будете с удовольствием учиться", - подчеркнул Мишустин.
РоссияМоскваКалининградМихаил МишустинОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала