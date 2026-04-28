Итальянка поделилась опытом жизни в России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Марта Марци родилась в Милане, танцевала в балете при знаменитом театре "Ла Скала" и могла бы стать очередной историей европейского успеха. Вместо этого она уехала в Россию — и осталась.
Что заставило балерину променять родину на жизнь в Москве?
"Там творилась вакханалия"
Мама Марты — русская, вышла замуж за итальянца. Семья обосновалась на севере Италии, в Милане. Марта ходила в школу, занималась балетом при театре "Ла Скала" — миланском аналоге Большого или Мариинского, мечтала стать балериной. Жила обычной жизнью европейского подростка.
"Я не терпела того, что происходило уже в старшей школе. Там творилась такая вакханалия", — вспоминает она в интервью каналу Russian Road. Одноклассники вставали прямо на парты и танцевали в обуви. Все одевались одинаково — "абсолютно под копирку, никакой изюминки".
"Я не вижу в молодых людях в Италии той искорки, которая их двигает вперед. Мне кажется, что они дезориентированы, и в том числе намеренно кем-то. Насаждается чужая культура", — говорит Марта, имея в виду американское влияние.
Когда появилась возможность переехать в Россию, девушка ухватилась за шанс.
Не свобода, а вседозволенность
"В Милане не поддерживается порядок в плане чистоты. Там сейчас очень грязно. И мигрантов очень много. Там действительно очень небезопасно", — рассказывает итальянка про свой родной город.
Мигранты в Италии
Мигранты в Италии
Приводит пример — миланский железнодорожный вокзал. "Он известен тем, что вокруг него постоянно засиживаются мигранты, которые не работают, продают наркотики", — рассказывает Марта.
Новости из Италии, по ее наблюдениям, изменились кардинально. "Если раньше, лет 10-20 назад, было много и положительных новостей, то теперь это убийства, насилие".
Когда европейцы говорят о свободе, Марта ощущает подмену понятий. "Я считаю, что это не свобода, это вседозволенность. И вообще, в Европе я чувствую себя менее свободной, чем в России", — объясняет она свою позицию.
Для нее свобода — это безопасность. "Я могу больше гулять в парке, например. <...> Нормальна ли страна, в которой нет освещения по вечерам, в которой нельзя после 22:00 вернуться спокойно домой, в которой могут в любой момент к тебе пристать или даже убить?"
"Им бы выжить"
У родителей Марты в Италии антикварный магазин. Марта называет его "хорошим отражением всего происходящего с точки зрения экономики".
"Теперь приходят, чтобы продать. И продают все, надеются хоть 50, хоть десять евро получить. Конечно, печально, как все поменялось", — говорит Марта.
Рынок недвижимости страдает не меньше. Люди продают крупные площади и переезжают в маленькие квартиры. Мода, за которой когда-то следил весь мир, перестала быть приоритетом. "Им бы выжить, им бы оплатить счета", — констатирует она.
Парадокс, который она подмечает: "Возможно, я кого-то удивлю, но, на мой взгляд, русские стали лучше одеваться, чем европейцы".
Что она нашла в России
В России Марту удивляют люди. Больше всего ее вдохновляет российская молодежь: "Я считаю, что она все еще в хорошем состоянии, на хорошем уровне. Я надеюсь, что этот приличный уровень мы будем сохранять и беречь".
В отличие от итальянских ровесников, в российских молодых людях она видит амбиции и цель. "У молодых людей горят глаза, они знают, что страна может дать многое".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМолодые люди фотографируются на фоне арт-павильона "Ягода" на территории делового центра "Москва-Сити"
Молодые люди фотографируются на фоне арт-павильона "Ягода" на территории делового центра "Москва-Сити"
Еще одна вещь, которую Марта нашла в России, — духовность. "Когда я приезжала сюда и ходила в церковь — даже просто как турист, — то ощущала, что здесь все еще люди одухотворенные. И вера на более глубинном уровне", — объясняет она.
Сейчас Марта — студентка Московского государственного лингвистического университета. Изучает французский как первый язык. Знает английский, итальянский, немецкий, испанский. Планирует стать переводчиком-синхронистом.
На вопрос, почему она здесь, Марта отвечает философски: "Не зря говорят: "Россия — страна возможностей". Я абсолютно это подтверждаю. Я здесь могу самореализоваться, и каждый мой интерес я реализую".