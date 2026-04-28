Итальянка поделилась опытом жизни в России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Марта Марци родилась в Милане, танцевала в балете при знаменитом театре "Ла Скала" и могла бы стать очередной историей европейского успеха. Вместо этого она уехала в Россию — и осталась.

Что заставило балерину променять родину на жизнь в Москве?

"Там творилась вакханалия"

Мама Марты — русская, вышла замуж за итальянца. Семья обосновалась на севере Италии, в Милане. Марта ходила в школу, занималась балетом при театре "Ла Скала" — миланском аналоге Большого или Мариинского, мечтала стать балериной. Жила обычной жизнью европейского подростка.

"Я не терпела того, что происходило уже в старшей школе. Там творилась такая вакханалия", — вспоминает она в интервью каналу Russian Road. Одноклассники вставали прямо на парты и танцевали в обуви. Все одевались одинаково — "абсолютно под копирку, никакой изюминки".

"Я не вижу в молодых людях в Италии той искорки, которая их двигает вперед. Мне кажется, что они дезориентированы, и в том числе намеренно кем-то. Насаждается чужая культура", — говорит Марта, имея в виду американское влияние.

Когда появилась возможность переехать в Россию, девушка ухватилась за шанс.

Не свобода, а вседозволенность

"В Милане не поддерживается порядок в плане чистоты. Там сейчас очень грязно. И мигрантов очень много. Там действительно очень небезопасно", — рассказывает итальянка про свой родной город.

Мигранты в Италии Мигранты в Италии

Приводит пример — миланский железнодорожный вокзал. "Он известен тем, что вокруг него постоянно засиживаются мигранты, которые не работают, продают наркотики", — рассказывает Марта.

Новости из Италии, по ее наблюдениям, изменились кардинально. "Если раньше, лет 10-20 назад, было много и положительных новостей, то теперь это убийства, насилие".

Когда европейцы говорят о свободе, Марта ощущает подмену понятий. "Я считаю, что это не свобода, это вседозволенность. И вообще, в Европе я чувствую себя менее свободной, чем в России", — объясняет она свою позицию.

Для нее свобода — это безопасность. "Я могу больше гулять в парке, например. <...> Нормальна ли страна, в которой нет освещения по вечерам, в которой нельзя после 22:00 вернуться спокойно домой, в которой могут в любой момент к тебе пристать или даже убить?"

"Им бы выжить"

У родителей Марты в Италии антикварный магазин. Марта называет его "хорошим отражением всего происходящего с точки зрения экономики".

"Теперь приходят, чтобы продать. И продают все, надеются хоть 50, хоть десять евро получить. Конечно, печально, как все поменялось", — говорит Марта.

Рынок недвижимости страдает не меньше. Люди продают крупные площади и переезжают в маленькие квартиры. Мода, за которой когда-то следил весь мир, перестала быть приоритетом. "Им бы выжить, им бы оплатить счета", — констатирует она.

Парадокс, который она подмечает: "Возможно, я кого-то удивлю, но, на мой взгляд, русские стали лучше одеваться, чем европейцы".

Что она нашла в России

В России Марту удивляют люди. Больше всего ее вдохновляет российская молодежь: "Я считаю, что она все еще в хорошем состоянии, на хорошем уровне. Я надеюсь, что этот приличный уровень мы будем сохранять и беречь".

В отличие от итальянских ровесников, в российских молодых людях она видит амбиции и цель. "У молодых людей горят глаза, они знают, что страна может дать многое".

Еще одна вещь, которую Марта нашла в России, — духовность. "Когда я приезжала сюда и ходила в церковь — даже просто как турист, — то ощущала, что здесь все еще люди одухотворенные. И вера на более глубинном уровне", — объясняет она.

Сейчас Марта — студентка Московского государственного лингвистического университета. Изучает французский как первый язык. Знает английский, итальянский, немецкий, испанский. Планирует стать переводчиком-синхронистом.