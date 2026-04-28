- Responsible Statecraft пишет, что агрессия против государств, богатых нефтью, чревата последствиями.
- Россия и Иран демонстрируют, что войны со странами, обладающими значительными запасами нефти, приводят к резкому росту цен на нее, отмечает издание
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ход конфликтов на Украине и Ближнем Востоке показал, чем чревата агрессия против государств, богатых нефтью, пишет Responsible Statecraft.
"Обе страны обладают значительными природными ресурсами, из которых они могут получать денежные потоки для поддержания своей деятельности во время противостояния с Западом", — говорится в публикации.
Как Россия, так и Иран демонстрируют, что войны со странами, обладающими значительными запасами нефти, приводят к резкому росту цен на нее, пишет издание.
Поскольку спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не явились в Исламабад на мирные переговоры, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник продолжил свою челночную дипломатию, посетив Оман и Санкт-Петербург. Несомненно, Иран и Россия - это две страны, которые во многих отношениях шокировали мировое сообщество своей стойкостью перед лицом санкций и эмбарго, указано в статье.
В понедельник Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Санкт-Петербурге.
