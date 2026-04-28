На Западе сделали внезапное признание о России и Иране
11:33 28.04.2026 (обновлено: 12:06 28.04.2026)
На Западе сделали внезапное признание о России и Иране

RS: война против Ирана показала цену агрессии против богатых ресурсами стран

© РИА Новости / Алексей Никольский
Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Флаги России и Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Responsible Statecraft пишет, что агрессия против государств, богатых нефтью, чревата последствиями.
  • Россия и Иран демонстрируют, что войны со странами, обладающими значительными запасами нефти, приводят к резкому росту цен на нее, отмечает издание
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ход конфликтов на Украине и Ближнем Востоке показал, чем чревата агрессия против государств, богатых нефтью, пишет Responsible Statecraft.

"Обе страны обладают значительными природными ресурсами, из которых они могут получать денежные потоки для поддержания своей деятельности во время противостояния с Западом", — говорится в публикации.
Как Россия, так и Иран демонстрируют, что войны со странами, обладающими значительными запасами нефти, приводят к резкому росту цен на нее, пишет издание.
Поскольку спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не явились в Исламабад на мирные переговоры, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник продолжил свою челночную дипломатию, посетив Оман и Санкт-Петербург. Несомненно, Иран и Россия - это две страны, которые во многих отношениях шокировали мировое сообщество своей стойкостью перед лицом санкций и эмбарго, указано в статье.

В понедельник Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Санкт-Петербурге.
