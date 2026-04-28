Иран стремится к мирным переговорам, заявил эксперт

ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Тегеран стремится к мирным переговорам и готов принять посредническую роль Москвы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, считает директор центра исследований Ближнего Востока в Фуданьском университете (КНР) Сунь Дэган.
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге в понедельник. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры между сторонами были полезными.
"Тот факт, что Иран продолжает посещать третьи страны, еще раз демонстрирует его готовность к мирным переговорам и принятие посредничества со стороны этих стран", - приводит слова Сунь Дэгана китайская государственная газета Global Times.
По словам эксперта, зарубежные визиты Аркачи, включая поездку в Россию, демонстрируют, что Иран не изолирован на международной арене.
Сунь Дэган добавил, что сегодня ни у США, ни у Ирана нет стремления к затяжному конфликту. При этом между Вашингтоном и Тегераном сохраняются глубокие разногласия по поводу их основных требований, и каждая сторона ждет, пока другая уступит первой в сложившейся тупиковой ситуации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.