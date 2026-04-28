"Принять условия": в США выступили с неожиданным заявлением об Иране

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам следует принять условия переговоров, предложенные Ираном, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
"Все, что мы можем сделать на данный момент и что имеет хоть какой-то шанс на успех, — это принять наилучшие условия, которые мы можем получить в результате переговоров и которые приемлемы для Тегерана, и дожить до следующего дня, чтобы <…> положить конец финансовым страданиям, которые мы сами себе причинили, которые продолжают усугубляться с каждым днем из-за принятого в феврале глупого решения о начале войны, которую мы не смогли закончить", — написал эксперт.
По его словам, морская блокада Ирана не принесет никаких результатов, кроме огромного ущерба самим Штатам, а условия Тегерана — это лучшее из возможных вариантов.
Мы определенно находимся в наихудшем положении", — резюмировал Дэвис..
В случае достижения договоренностей стороны перейдут ко второму этапу, на котором обсудят, как после завершения конфликта управлять Ормузским проливом в координации с Оманом для создания новой правовой системы.
По данным Al Mayadeen, переход на третий этап, связанный с обсуждением иранской ядерной программы, будет невозможен без согласия по первому и второму пунктам.
Такого кризиса история еще не знала
23 апреля, 08:00