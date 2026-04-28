06:58 28.04.2026 (обновлено: 07:09 28.04.2026)
"Принять условия": в США выступили с неожиданным заявлением об Иране

Дэвис: Вашингтону нужно принять условия переговоров Ирана

Американский танк Abrams M1A2 SEP v.3. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенным Штатам следует принять условия переговоров, предложенные Ираном.
  • По словам Дэвиса, морская блокада Ирана не принесет никаких результатов, кроме огромного ущерба самим Штатам, а условия Тегерана — это лучшее из возможных вариантов.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам следует принять условия переговоров, предложенные Ираном, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
"Все, что мы можем сделать на данный момент и что имеет хоть какой-то шанс на успех, — это принять наилучшие условия, которые мы можем получить в результате переговоров и которые приемлемы для Тегерана, и дожить до следующего дня, чтобы <…> положить конец финансовым страданиям, которые мы сами себе причинили, которые продолжают усугубляться с каждым днем из-за принятого в феврале глупого решения о начале войны, которую мы не смогли закончить", — написал эксперт.
По его словам, морская блокада Ирана не принесет никаких результатов, кроме огромного ущерба самим Штатам, а условия Тегерана — это лучшее из возможных вариантов.
Мы определенно находимся в наихудшем положении", — резюмировал Дэвис..
Вчера телеканал Al Mayadeen собщил, Иран передал США трехэтапную формулу переговоров. Согласно инициативе, темой первого этапа станет прекращение войны, а также получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана.
В случае достижения договоренностей стороны перейдут ко второму этапу, на котором обсудят, как после завершения конфликта управлять Ормузским проливом в координации с Оманом для создания новой правовой системы.
По данным Al Mayadeen, переход на третий этап, связанный с обсуждением иранской ядерной программы, будет невозможен без согласия по первому и второму пунктам.
В миреИранТегеран (город)СШАДэниел ДэвисДональд ТрампМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
