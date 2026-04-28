05:10 28.04.2026 (обновлено: 05:14 28.04.2026)
Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за солидарность

Глава МИД Ирана поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Россию за солидарность.
  • Он отметил глубину и прочность стратегического партнерства между Ираном и Россией.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил РФ за солидарность и поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности.
В понедельник Путин встретился с главой Аракчи в Санкт-Петербурге.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Лавров рассказал о позиции России по ситуации вокруг Ирана
Вчера, 20:54
"Рад взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в то время, как регион терпит сильные перемены. Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства. По мере дальнейшего развития наших отношений мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатической деятельности", - написал Аракчи в соцсети Х.
Он сопроводил публикацию фотографиями с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Россия надеется, что Иран пройдет период испытаний, заявил Путин
Вчера, 15:58
 
Военная операция США и Израиля против ИранаИранРоссияМоскваВ миреСанкт-ПетербургАббас АракчиВладимир ПутинСергей ЛавровМИД Ирана
 
 
