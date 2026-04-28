Рейтинг@Mail.ru
Аптеки Ирана испытывают дефицит лекарств после ударов США и Израиля - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 28.04.2026
© REUTERS / Majid-AsgaripourОбломки здания, разрушенного в результате американо-израильского удара в Тегеране
Обломки здания, разрушенного в результате американо-израильского удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аптеки Ирана испытывают дефицит лекарств после ударов США и Израиля по фармзаводам.
  • Удары нанесли ущерб производству лекарств от различных заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания, а также работе Института Пастера в Тегеране.
  • Власти Ирана создали горячую линию для информирования граждан о наличии лекарств, а правительство оказывает поддержку фармацевтическому сектору, несмотря на сложности с сырьем и санкциями.
ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Аптеки Ирана испытывают дефицит лекарств после ударов США и Израиля по фармзаводам, рассказал в беседе с РИА Новости доктор Пежман Наим.
Наим работает в аптеке в центре Тегерана, недалеко от площади Вали Аср.
Власти Ирана заявляли, что с 28 февраля коалицией США и Израиля было атаковано около 25 предприятий фармацевтической отрасли в различных провинциях страны. В список пострадавших попали крупные и стратегически важные объекты, включая производство лекарств от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, анестезии и рассеянного склероза, а также Институт Пастера в Тегеране - ключевой производитель вакцин.
"Некоторые виды лекарств, такие как препараты от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, крайне редки на рынке. Эти лекарства также были очень дефицитны во время войны, и граждане испытывали трудности с их приобретением как до, так и во время конфликта. Сейчас же они стали еще более дефицитными", - рассказал доктор Наим.
Он отметил, что несмотря на проблемы, и во время войны, и сегодняшняя ситуация остается управляемой. Властями Ирана была создана горячая линия, через которую граждане могут уточнить, какого типа лекарства нет в наличии и в каких аптеках оно есть. Наим рассказал, что и сами фармацевты усердно работали над созданием сети для обеспечения пациентов лекарствами, тем самым помогая людям. Также иранское правительство оказывает поддержку фармацевтическому сектору, но из-за санкций некоторые специализированные иностранные лекарства очень редки на рынке. По словам доктора, существуют проблемы с некоторым сырьем, необходимым для производства этих лекарств.
"Война оказала разрушительное негативное воздействие, серьезно навредив аптекам. Продажи лекарств резко упали, а стремительный рост цен сделал невозможным для обычных граждан приобретение основных лекарств", - рассказал фармацевт.
Он выразил надежду, что во время прекращения огня или после окончания войны продажи лекарств улучшатся, а сами они станут более доступными для населения.
Власти Ирана неоднократно называли удары США и Израиля по фармацевтическим предприятиям военным преступлением.
В миреИранСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала