ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Аптеки Ирана испытывают дефицит лекарств после ударов США и Израиля по фармзаводам, рассказал в беседе с РИА Новости доктор Пежман Наим.
Наим работает в аптеке в центре Тегерана, недалеко от площади Вали Аср.
Власти Ирана заявляли, что с 28 февраля коалицией США и Израиля было атаковано около 25 предприятий фармацевтической отрасли в различных провинциях страны. В список пострадавших попали крупные и стратегически важные объекты, включая производство лекарств от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, анестезии и рассеянного склероза, а также Институт Пастера в Тегеране - ключевой производитель вакцин.
"Некоторые виды лекарств, такие как препараты от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, крайне редки на рынке. Эти лекарства также были очень дефицитны во время войны, и граждане испытывали трудности с их приобретением как до, так и во время конфликта. Сейчас же они стали еще более дефицитными", - рассказал доктор Наим.
Он отметил, что несмотря на проблемы, и во время войны, и сегодняшняя ситуация остается управляемой. Властями Ирана была создана горячая линия, через которую граждане могут уточнить, какого типа лекарства нет в наличии и в каких аптеках оно есть. Наим рассказал, что и сами фармацевты усердно работали над созданием сети для обеспечения пациентов лекарствами, тем самым помогая людям. Также иранское правительство оказывает поддержку фармацевтическому сектору, но из-за санкций некоторые специализированные иностранные лекарства очень редки на рынке. По словам доктора, существуют проблемы с некоторым сырьем, необходимым для производства этих лекарств.
"Война оказала разрушительное негативное воздействие, серьезно навредив аптекам. Продажи лекарств резко упали, а стремительный рост цен сделал невозможным для обычных граждан приобретение основных лекарств", - рассказал фармацевт.
Он выразил надежду, что во время прекращения огня или после окончания войны продажи лекарств улучшатся, а сами они станут более доступными для населения.
Власти Ирана неоднократно называли удары США и Израиля по фармацевтическим предприятиям военным преступлением.