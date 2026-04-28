Аптеки Ирана испытывают дефицит лекарств после ударов США и Израиля

"Некоторые виды лекарств, такие как препараты от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, крайне редки на рынке. Эти лекарства также были очень дефицитны во время войны, и граждане испытывали трудности с их приобретением как до, так и во время конфликта. Сейчас же они стали еще более дефицитными", - рассказал доктор Наим.

Он отметил, что несмотря на проблемы, и во время войны, и сегодняшняя ситуация остается управляемой. Властями Ирана была создана горячая линия, через которую граждане могут уточнить, какого типа лекарства нет в наличии и в каких аптеках оно есть. Наим рассказал, что и сами фармацевты усердно работали над созданием сети для обеспечения пациентов лекарствами, тем самым помогая людям. Также иранское правительство оказывает поддержку фармацевтическому сектору, но из-за санкций некоторые специализированные иностранные лекарства очень редки на рынке. По словам доктора, существуют проблемы с некоторым сырьем, необходимым для производства этих лекарств.