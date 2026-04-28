Что сказал перед своей смертью схиархимандрит Илий

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Со смерти схиархимандрита Илия прошло больше года, но его слова все еще вспоминают. Старец продолжал тихо что-то произносить даже на смертном одре.

И самое странное — те, кто слышал его пророчества при жизни, клянутся: они сбываются.

Детство на войне

Алексей Ноздрин родился в 1932 году в крестьянской семье в Орловской области. Детство прошло в период войны, и это наложило отпечаток на всю его жизнь.

"Мне было десять лет, когда пришла похоронка на отца, — вспоминал старец. — Во мне была твердая уверенность, что отец не исчез, а перешел в иной мир".

Еще один эпизод: в 1943 году мальчик нашел в лесу немецкий планшет с военными картами. Они оказались полезны советскому командованию. Спустя годы старец говорил об этом как о знаке: "Я понимал, что Господь использовал меня как орудие".

Человек, видящий душу насквозь

Когда люди приезжали к старцу, то часто поражались простоте его ответов. Жалующемуся на окружающих он мог молча протянуть зеркало, намекая на евангельские слова о бревне в собственном глазу. Другому просто говорил: "Помоги кому-то рядом, и Бог поможет тебе".

Люди начали говорить, что старец "видит душу насквозь", — его слова попадали в самое сердце проблемы, минуя все отговорки и самообман. Репутация пророка сложилась из этой пугающей способности разглядеть суть человека за несколько минут разговора.

"Нет других вариантов"

В последние годы жизни старец активно участвовал в духовной жизни страны. Особое место в его мыслях занимала специальная военная операция.

По словам близких, ему приходили видения об СВО. Он просыпался, сообщал об этом послушникам, и эта информация передавалась дальше. С самого начала операции старец Илий утверждал : у России нет других вариантов, кроме победы.

Для старца происходящее имело глубокий духовный смысл: он видел в событиях не просто политическую борьбу, а столкновение миров.

В последние месяцы жизни он особенно призывал верующих к конкретным духовным практикам: молитве, поклонам, внутренней работе над собой. Он благословлял молиться о победе и выступал против любых компромиссных сценариев. Даже на смертном одре он молился "о мире и родной стране".

"Триединая" Россия

Незадолго до кончины старец сформулировал несколько идей, которые его последователи называют ключевыми для будущего.

Во-первых, он подчеркнул необходимость сохранения православной веры — именно она, по его убеждению, основа устойчивости страны. Во-вторых, говорил о восстановлении связей между народами исторической Руси, называя ее "триединой": Великой, Белой и Малой.