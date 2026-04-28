Ученый рассказал, чем опасен контакт с гусеницами в Турции - РИА Новости, 28.04.2026
03:37 28.04.2026
Ученый рассказал, чем опасен контакт с гусеницами в Турции

РИА Новости: гусеницы походного шелкопряда вызывают ожоги дыхательных путей

© РИА Новости / Михаил ЦыгановГусеница
Гусеница - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Гусеница. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гусеницы походного шелкопряда, встречающиеся в городах средиземноморского региона, в том числе в Стамбуле, могут вызывать ожоги и воспаления дыхательных путей при контакте.
  • Опасность представляют волоски гусениц, которые могут раздражать кожу, слизистые оболочки и глаза.
  • Энтомолог рекомендует держаться на безопасном расстоянии от гусениц походного шелкопряда и их гнезд.
РИМ, 28 апр - РИА Новости. Гусеницы походного шелкопряда, которые встречаются в городах средиземноморского региона и, в частности, в Стамбуле, при контакте вызывают ожоги и воспаления дыхательных путей, сообщил РИА Новости итальянский ученый-энтомолог, специалист по чешуекрылым Альберто Дзилли.
Сообщения о контактах с гусеницами одного из видов бабочек распространяются в чатах русскоязычных жителей Стамбула. Их авторы предупреждают, что пушистые личинки опасны для человека, детей и животных.
По словам специалиста, причиной воспалений становятся волоски гусениц, которые представляют опасность в случае контакта с кожей, слизистыми оболочками и глазами.
«
"Личинки снабжены очень раздражающими жгучими волосками. Их ни в коем случае нельзя трогать. То же самое относится и к гнездам на деревьях, где шелк смешивается с волосками и пустыми личиночными кутикулами, поскольку гусеницы регулярно заменяют их по мере роста", - сказал Дзилли, президент "Ассоциации изучения чешуекрылых".
По его словам, вдыхание волосков, отделившихся от гусениц, также может быть опасным, так как они могут вызвать раздражение дыхательных путей.
"Поэтому лучше держаться на безопасном расстоянии", - рекомендовал эксперт.
Он отметил, что гусеницы походных шелкопрядов представляют проблему, особенно в местах, часто посещаемых людьми, домашними животными и даже скотом.
"Контакты с ними в городах довольно распространены в зеленых зонах, таких как парки, сады и аллеи с деревьями. Часто домашние собаки, оставленные без присмотра, начинают рыться носом и возвращаются с воспаленными глазами и слизистыми оболочками", - уточнил энтомолог.
