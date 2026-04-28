Губернатор Оренбуржья предложил Леонову участвовать в выборах в Госдуму

УФА, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев предложил заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерию Леонову участвовать в выборах депутатов в Госдуму, чтобы представлять в парламенте интересы региона, сообщила пресс-служба правительства области.

Во вторник Леонов работает в Оренбургской области. По информации пресс-службы, он встретился с Солнцевым, осмотрел построенный для пострадавших от паводка 2024 года микрорайон "Звездный", а также школу № 53, где завершается капитальный ремонт.

Леонов погружен в вопросы ликвидации последствий паводка 2024 года - он курировал эту тему в Минстрое РФ, при его участии в регионе проведена большая работа, напомнили в пресс-службе.

"Учитывая это, а также его федеральный опыт и профессионализм, Евгений Солнцев предложил Валерию Леонову принять участие в предварительном голосовании по Орскому одномандатному избирательному округу и выборах депутатов Государственной Думы", - говорится в сообщении.

По словам губернатор, региону нужен именно такой человек в центре – профессионал федерального уровня, единомышленник, который будет отстаивать интересы всей Оренбургской области и ее жителей.

"Убежден, что статус депутата Госдумы станет для вас эффективным рабочим инструментом для решения проблем восточного Оренбуржья. Ваш опыт взаимодействия с ключевыми фигурами в Правительстве РФ и знание механизмов принятия решений – это "зеленый свет" для региона в нацпроектах и федеральных программах", - приводятся в сообщении слова Солнцева.

Он отметил, что перед регионом стоят большие задачи, добавив, что завершается работа над стратегией развития Оренбургской области на период до 2036 года, и переди много работы по строительству жилья, социальных объектов, благоустройству, модернизации коммунальной инфраструктуры.

"Для меня Оренбургская область и прежде всего ее восточные районы стали территорией личной ответственности. Накопленный в Министерстве строительства и ЖКХ опыт позволит эффективно выступать в интересах жителей Оренбургской области, решении вопросов финансирования по нацпроектам и преодоления бюрократических барьеров. Принимаю ваше предложение об участии в предварительном голосовании", - цитирует пресс-служба Леонова.