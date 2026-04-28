Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Оренбуржья предложил Леонову участвовать в выборах в Госдуму - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:18 28.04.2026
Губернатор Оренбуржья предложил Леонову участвовать в выборах в Госдуму

Глава Оренбуржья Солнцев предложил Леонову участвовать в выборах в Госдуму

© РИА Новости / Сергей Аверин
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Евгений Солнцев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев предложил заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерию Леонову участвовать в выборах депутатов в Госдуму, чтобы представлять в парламенте интересы региона, сообщила пресс-служба правительства области.
Во вторник Леонов работает в Оренбургской области. По информации пресс-службы, он встретился с Солнцевым, осмотрел построенный для пострадавших от паводка 2024 года микрорайон "Звездный", а также школу № 53, где завершается капитальный ремонт.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Губернатор Оренбуржья попросил Путина помочь в восстановлении дамбы в Орске
12 марта, 14:13
Леонов погружен в вопросы ликвидации последствий паводка 2024 года - он курировал эту тему в Минстрое РФ, при его участии в регионе проведена большая работа, напомнили в пресс-службе.
"Учитывая это, а также его федеральный опыт и профессионализм, Евгений Солнцев предложил Валерию Леонову принять участие в предварительном голосовании по Орскому одномандатному избирательному округу и выборах депутатов Государственной Думы", - говорится в сообщении.
По словам губернатор, региону нужен именно такой человек в центре – профессионал федерального уровня, единомышленник, который будет отстаивать интересы всей Оренбургской области и ее жителей.
"Убежден, что статус депутата Госдумы станет для вас эффективным рабочим инструментом для решения проблем восточного Оренбуржья. Ваш опыт взаимодействия с ключевыми фигурами в Правительстве РФ и знание механизмов принятия решений – это "зеленый свет" для региона в нацпроектах и федеральных программах", - приводятся в сообщении слова Солнцева.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Губернатор: 19 объектов водо- и теплоснабжения обновят в Оренбуржье
25 апреля, 16:25
Он отметил, что перед регионом стоят большие задачи, добавив, что завершается работа над стратегией развития Оренбургской области на период до 2036 года, и переди много работы по строительству жилья, социальных объектов, благоустройству, модернизации коммунальной инфраструктуры.
"Для меня Оренбургская область и прежде всего ее восточные районы стали территорией личной ответственности. Накопленный в Министерстве строительства и ЖКХ опыт позволит эффективно выступать в интересах жителей Оренбургской области, решении вопросов финансирования по нацпроектам и преодоления бюрократических барьеров. Принимаю ваше предложение об участии в предварительном голосовании", - цитирует пресс-служба Леонова.
В правительстве региона напомнили, что в 2024 году чрезвычайная ситуация в Оренбургской области охватила территорию в 660 квадратных километров, пострадали более 311 тысяч человек. На восстановление инфраструктуры, социальные выплаты из федерального и регионального бюджетов было направлено порядка 49 миллиардов рублей.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Солнцев: кадровый центр "Работа молодежи России" открылся в Оренбуржье
23 апреля, 17:02
 
Оренбургская областьОренбургская областьРоссияЕвгений СолнцевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала