Суд прекратил дело против Губарева о дискредитации ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ Таганский районный суд Москвы прекратил административное дело в отношении Павла Губарева о дискредитации Вооруженных сил.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы прекратил административное дело в отношении общественного деятеля Павла Губарева о дискредитации Вооруженных сил РФ в связи с отсутствием состава правонарушения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения", — огласила решение судья.

Поводом для возбуждения дела стали посты в Telegram-канале Губарева , которые, по первоначальной версии, содержали недостоверную информацию о деятельности специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" (СОБР "Ахмат").

В ходе разбирательства адвокат Губарева Даниил Берман настаивал на прекращении производства по делу в связи с отсутствием события и состава правонарушения.

Сам Губарев, проживающий в Ростове-на-Дону и являющийся участником специальной военной операции, обращался в суд с ходатайством о передаче дела для рассмотрения по месту жительства, чтобы иметь возможность лично участвовать в заседаниях, однако суд эту просьбу отклонил.