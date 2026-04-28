Суд прекратил дело против Губарева о дискредитации ВС России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы прекратил административное дело в отношении общественного деятеля Павла Губарева о дискредитации Вооруженных сил РФ в связи с отсутствием состава правонарушения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения", — огласила решение судья.
Поводом для возбуждения дела стали посты в Telegram-канале Губарева, которые, по первоначальной версии, содержали недостоверную информацию о деятельности специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" (СОБР "Ахмат").
В ходе разбирательства адвокат Губарева Даниил Берман настаивал на прекращении производства по делу в связи с отсутствием события и состава правонарушения.
Сам Губарев, проживающий в Ростове-на-Дону и являющийся участником специальной военной операции, обращался в суд с ходатайством о передаче дела для рассмотрения по месту жительства, чтобы иметь возможность лично участвовать в заседаниях, однако суд эту просьбу отклонил.
Губарев объявил себя "народным губернатором" Донецкой области после захвата 1 марта 2014 года протестующими здания областной государственной администрации, однако реальной власти не получил. Служба безопасности Украины возбудила в отношении него уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков. Вскоре его арестовали и отправили в Киев, 7 мая 2014 года Губарева освободили в обмен на передачу ополченцами попавших в плен сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа". В последние годы проживает в России, а с началом СВО отправился в зону боевых действий добровольцем.