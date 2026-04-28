Греческие власти хотят добиться запрета анонимности в интернете
10:20 28.04.2026
Греческие власти хотят добиться запрета анонимности в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греческие власти хотят добиться запрета анонимности в интернете.
  • Министр цифрового управления Греции Димитрис Папастергиу заявил, что нужно обязать платформы подтверждать личность пользователей для борьбы с токсичностью в социальных сетях.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Греческие власти хотят добиться запрета анонимности в интернете, сообщил министр цифрового управления Греции Димитрис Папастергиу.
«
"Главная проблема анонимности - это токсичность. Любой, особенно в социальных сетях, может очернить человека и оклеветать его, не неся при этом никаких последствий. Мы должны найти способ обязать платформы подтверждать личность пользователей", - сказал он изданию Euractiv.
Папастергиу заявил, что в Древней Греции каждый мог открыто выразить свое мнение и поделиться своей точкой зрения. По словам министра, эта модель должна "вдохновить" на формирование новой "цифровой демократии". Он добавил, что эта идея обсуждается в греческом правительстве уже несколько месяцев и сейчас рассматривается на самом высоком уровне – в канцелярии премьер-министра. Как сообщил Папастергиу существует множество "технических путей" идентификации аккаунтов.
Как пишет Euractiv, греческое правительство борется с распространением фейковых новостей и разжиганием ненависти анонимными пользователями. В прошлом правоохранители пытались идентифицировать этих пользователей, но им это не удалось.
Как сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря греческого правительства Павлоса Маринакиса, цель инициативы состоит не в отмене псевдонимов, а в достижении того, чтобы каждый профиль соответствовал реальному человеку.
