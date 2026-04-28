Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 28.04.2026 (обновлено: 10:48 28.04.2026)
В Белгородской области курский фельдшер и ее муж погибли при атаке БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области при атаке дрона погибли фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ Курской области и ее муж.
  • Их 16-летний ребенок доставлен в детскую областную больницу Белгорода.
КУРСК, 28 апр - РИА Новости. Фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ Курской области погибла с супругом в результате атаки дрона в белгородском приграничье, их 16-летний ребенок доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«
"Трагические вести. В белгородском приграничье погибла фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ от прилёта дрона на блокпосту. Татьяна Александровна ехала с мужем и ребёнком, чтобы снять мальчику аппарат наружной фиксации. К огромной скорби, её муж тоже погиб... Их ребёнок, 16-летний Виталий, доставлен в детскую областную больницу Белгорода", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что накануне погибшей исполнилось 42 года, ее супругу Николаю Алексеевичу было 40 лет. Их ребенок находится в шоковом состоянии.
"У него акубаротравма, шоковое состояние. Завтра заберём его в Курск. По моему поручению министр здравоохранения уже связалась с белгородскими коллегами. Держим ситуацию на контроле. Чудовищная трагедия. Нет сил представить, какое это горе для ребёнка — видеть гибель родителей своими глазами. С ним работают психологи", - сообщил Хинштейн.
Он уточнил, что мальчику окажут всю помощь.
"Искренние соболезнования", - добавил глава региона.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала