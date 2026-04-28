В Белгородской области курский фельдшер и ее муж погибли при атаке БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгородской области при атаке дрона погибли фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ Курской области и ее муж.

Их 16-летний ребенок доставлен в детскую областную больницу Белгорода.

КУРСК, 28 апр - РИА Новости. Фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ Курской области погибла с супругом в результате атаки дрона в белгородском приграничье, их 16-летний ребенок доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

« "Трагические вести. В белгородском приграничье погибла фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ от прилёта дрона на блокпосту. Татьяна Александровна ехала с мужем и ребёнком, чтобы снять мальчику аппарат наружной фиксации. К огромной скорби, её муж тоже погиб... Их ребёнок, 16-летний Виталий, доставлен в детскую областную больницу Белгорода", - сообщил Хинштейн на платформе " Макс ".

Губернатор добавил, что накануне погибшей исполнилось 42 года, ее супругу Николаю Алексеевичу было 40 лет. Их ребенок находится в шоковом состоянии.

"У него акубаротравма, шоковое состояние. Завтра заберём его в Курск. По моему поручению министр здравоохранения уже связалась с белгородскими коллегами. Держим ситуацию на контроле. Чудовищная трагедия. Нет сил представить, какое это горе для ребёнка — видеть гибель родителей своими глазами. С ним работают психологи", - сообщил Хинштейн.

Он уточнил, что мальчику окажут всю помощь.