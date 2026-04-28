Столичный министр Анатолий Гарбузов посетил технохаб в Гонконге
14:30 28.04.2026
Столичный министр Анатолий Гарбузов посетил технохаб в Гонконге

Министр правительства Москвы Гарбузов изучил работу бизнес-парка Cyberport

© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов изучил работу технологического бизнес-парка Cyberport, который находится в Гонконге, сообщает пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что визит министра состоялся в рамках бизнес-миссии в Китай. На площадке Cyberport функционирует свыше 2,3 тысячи компаний, ориентированных на инновации. Как отметил Гарбузов, столица заинтересована в долгосрочном партнерстве с основными технохабами мира.
"Резиденты Cyberport уже работают более чем в 35 странах. Особый интерес для нас представляют новые решения в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и роботизированной автоматизации процессов. Визит в Cyberport показал интересные подходы к поддержке молодых компаний – например, в привлечении инвесторов и помощи с выходом на глобальные рынки. Уверен, лучшие наработки мы сможем использовать для дальнейшего развития столичных производств. Это поможет им еще быстрее масштабироваться и создавать продукты мирового уровня", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Во время встречи российская и китайская стороны обсудили комплексные программы поддержки компаний, а также программы их финансирования.
Столичная делегация изучила инновационные разработки более 10 предприятий бизнес-парка. Также московские представители поделились возможностями локализации резидентов технохаба в ОЭЗ "Технополис Москва", где расположились высокотехнологичные предприятия. Для резидентов действуют налоговые льготы и создана инфраструктура для запуска и масштабирования производств.
Ранее в ходе бизнес-миссии стороны подписали меморандум о стратегическом партнерстве с производителем лифтов и эскалаторов Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. Кроме того, столичная делегация осмотрела Шанхайский технологический университет. Там она ознакомилась с инновациями в области квантовых технологий, а также изучила производственные мощности Shanghai Kepler Robotics. Стороны обсудили вероятность применения робототехнических решений на столичных предприятиях.
Каждый год в Москве открывается около 150 технологических предприятий. На данный момент в городе действует около 4,6 тысячи промкомпаний, на них работает свыше 755 тысяч сотрудников. Для производителей доступны свыше 20 мер поддержки.
Ранее Гарбузов рассказал, что в Московском цифровом заводе открылся новый цех, на нем установлено оборудование для печати металлом по технологии селективного лазерного сплавления.
