Столичный министр Анатолий Гарбузов посетил технохаб в Гонконге

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов изучил работу технологического бизнес-парка Cyberport, который находится в Гонконге, сообщает пресс-служба ДИПП.

Отмечается, что визит министра состоялся в рамках бизнес-миссии в Китай. На площадке Cyberport функционирует свыше 2,3 тысячи компаний, ориентированных на инновации. Как отметил Гарбузов, столица заинтересована в долгосрочном партнерстве с основными технохабами мира.

"Резиденты Cyberport уже работают более чем в 35 странах. Особый интерес для нас представляют новые решения в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и роботизированной автоматизации процессов. Визит в Cyberport показал интересные подходы к поддержке молодых компаний – например, в привлечении инвесторов и помощи с выходом на глобальные рынки. Уверен, лучшие наработки мы сможем использовать для дальнейшего развития столичных производств. Это поможет им еще быстрее масштабироваться и создавать продукты мирового уровня", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

Во время встречи российская и китайская стороны обсудили комплексные программы поддержки компаний, а также программы их финансирования.

Столичная делегация изучила инновационные разработки более 10 предприятий бизнес-парка. Также московские представители поделились возможностями локализации резидентов технохаба в ОЭЗ "Технополис Москва", где расположились высокотехнологичные предприятия. Для резидентов действуют налоговые льготы и создана инфраструктура для запуска и масштабирования производств.

Ранее в ходе бизнес-миссии стороны подписали меморандум о стратегическом партнерстве с производителем лифтов и эскалаторов Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. Кроме того, столичная делегация осмотрела Шанхайский технологический университет. Там она ознакомилась с инновациями в области квантовых технологий, а также изучила производственные мощности Shanghai Kepler Robotics. Стороны обсудили вероятность применения робототехнических решений на столичных предприятиях.

Каждый год в Москве открывается около 150 технологических предприятий. На данный момент в городе действует около 4,6 тысячи промкомпаний, на них работает свыше 755 тысяч сотрудников. Для производителей доступны свыше 20 мер поддержки.