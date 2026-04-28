Гарбузов: бизнесу 30 апреля расскажут, как искать и привлекать кадры

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве 30 апреля состоится семинар для предпринимателей, где им расскажут, как искать и привлекать квалифицированные кадры, анонсировал министр столичного правительства, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он указал, что на данный момент в московской промышленности работают свыше 755 тысяч человек. Они производят для жителей и гостей столицы все необходимое — от продуктов питания до инновационных медицинских товаров. Теперь предпринимателям нужно увеличить выпуск и развиваться дальше, поэтому они акцентируются на укреплении человеческого капитала: готовят профессионалов нового поколения и создают условия для их роста.

"Ведущие предприятия наращивают компетенции своих команд: внедряют наставничество, запускают профориентационные проекты, принимают на стажировки студентов. И это лишь часть большой системной работы, в рамках которой город оказывает активное содействие на всех этапах. О том, как воспользоваться существующими механизмами, предприниматели смогут узнать на предстоящем мероприятии", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

На встрече представители бизнеса узнают о практических инструментах, возможностях профессионального обучения и о том, что делает Москва в сфере подбора кадров для промышленности.

Семинар пройдет в формате открытого диалога. После выступлений у участников будет время, чтобы обсудить с представителями столичного правительства интересующие их вопросы. Зарегистрироваться, узнать больше информации и посмотреть в записи прошедшие встречи можно на инвестиционном портале Москвы. Там же будет проходить онлайн-трансляция.

Данное обучающее мероприятие для предпринимателей проходит в рамках цикла из 10 встреч на площадке дома русского бильярда "Москва". Также планируется обсудить такие темы, как выход на экспортные рынки, строительство новых объектов на территории города и другие.

Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального столичного проекта "Цифровое государственное управление".