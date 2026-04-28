Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:10 28.04.2026
Гарбузов: в Москве запустили новую линию для печати металлом

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В Московском цифровом заводе открылся новый цех, на нем установлено оборудование для печати металлом по технологии селективного лазерного сплавления, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что запуск линии стал итогом работы исследователей и конструкторов.
"Новое инновационное оборудование, выпускаемое в столице, за счет применения технологии послойного селективного лазерного плавления порошков металлов позволит значительно расширить возможности 3D-печати деталей для медицины, машиностроения, аэрокосмоса и других высокотехнологичных отраслей. В Москве работают уже свыше 25 предприятий в направлении аддитивного производства, и сегодня они активно развиваются благодаря поддержке города и благоприятным для бизнеса инвестиционным условиям", – приводит пресс-служба слова Гарбузова.
Установки разработало ООО "НПО “3Д-Интеграция”", которое входит в группу компаний i3D. Предприятие показало две модели. Одна – малогабаритная аддитивная установка – предназначена для обычных задач. Второе устройство имеет два лазера по 500 ватт, а область построения достигает 320 x 320 x 370 миллиметров. Они работают с различными металлами: например, сплавами на базе никеля кобальта, алюминия и титана.
Как отметил учредитель группы компаний i3D Михаил Родин, событие стало частью реализации стратегии по созданию производства высокотехнологичного аддитивного оборудования полного цикла. Доля комплектующих российского производства в конструкции 3D-принтера превышает 80%, а программное обеспечение – полностью разработка компании.
Каждый год в столице открывается около 150 технологичных предприятий. В городе действует почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых работает 755 тысяч человек. Для производителей действует более 20 мер поддержки.
Ранее Гарбузов рассказал, что на территории Карачаровского механического завода (КМЗ) ведется строительство испытательной башни для лифтового оборудования.
