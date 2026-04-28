Гарбузов: в Москве запустили новую линию для печати металлом

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В Московском цифровом заводе открылся новый цех, на нем установлено оборудование для печати металлом по технологии селективного лазерного сплавления, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что запуск линии стал итогом работы исследователей и конструкторов.
"Новое инновационное оборудование, выпускаемое в столице, за счет применения технологии послойного селективного лазерного плавления порошков металлов позволит значительно расширить возможности 3D-печати деталей для медицины, машиностроения, аэрокосмоса и других высокотехнологичных отраслей. В Москве работают уже свыше 25 предприятий в направлении аддитивного производства, и сегодня они активно развиваются благодаря поддержке города и благоприятным для бизнеса инвестиционным условиям", – приводит пресс-служба слова Гарбузова.
Установки разработало ООО "НПО “3Д-Интеграция”", которое входит в группу компаний i3D. Предприятие показало две модели. Одна – малогабаритная аддитивная установка – предназначена для обычных задач. Второе устройство имеет два лазера по 500 ватт, а область построения достигает 320 x 320 x 370 миллиметров. Они работают с различными металлами: например, сплавами на базе никеля кобальта, алюминия и титана.
Как отметил учредитель группы компаний i3D Михаил Родин, событие стало частью реализации стратегии по созданию производства высокотехнологичного аддитивного оборудования полного цикла. Доля комплектующих российского производства в конструкции 3D-принтера превышает 80%, а программное обеспечение – полностью разработка компании.
Каждый год в столице открывается около 150 технологичных предприятий. В городе действует почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых работает 755 тысяч человек. Для производителей действует более 20 мер поддержки.
