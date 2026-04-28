Гарбузов: порядка 400 тысяч москвичей смогут трудоустроиться рядом с домом
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:15 28.04.2026
Гарбузов: порядка 400 тысяч москвичей смогут трудоустроиться рядом с домом

Гарбузов: около 400 тыс москвичей трудоустроятся рядом с домом по программе МПТ

© Фото : пресс-служба ДИППТрудоустройство рядом с домом
Трудоустройство рядом с домом - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Трудоустройство рядом с домом
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве создадут около 400 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики и во всех столичных районах по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил министр правительства Москвы, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что данный проект позволяет организовать в столице сбалансированную систему занятости, при которой рабочие места появляются непосредственно в спальных районах.
"Такой подход соответствует принципам 15-минутного города и снижает необходимость ежедневных поездок на большие расстояния. В общей сложности благодаря программе МПТ порядка 400 тысяч москвичей смогут найти работу рядом с домом. К настоящему времени одобрено создание более 290 объектов — от промышленных предприятий и деловых центров до учреждений образования, культуры и спорта", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о создании двух многофункциональных комплексов с промышленно-производственными помещениями и двух объектов общественно-деловой инфраструктуры в районе Строгине в рамках реализации программы по созданию мест приложения труда.
Программа стимулирования создания мест приложения труда существует уже шесть лет и охватила практически все районы столицы. В рамках проекта используют 12 промышленных объектов, 26 образовательных организаций, 11 бизнес-центров, четыре торговых комплекса, два логистических центра, а также музей и спортивный комплекс. Свыше 20% реализованных зданий относятся к промышленной инфраструктуре.
В апреле Гарбузов сообщал, что площадь объектов, согласованных к строительству в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, достигла порядка 9,5 миллиона "квадратов".
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Москва. Анатолий Гарбузов
 
 
