Мужская сборная России по гандболу сыграет на товарищеском турнире в Китае

"Май - период решающих игр в национальных чемпионатах и еврокубках, но именно в конце весны второй год подряд в международном гандбольном календаре значится неделя сборных. В прошлом году мы не стали проводить в это время сбор из-за отсутствия квалифицированных соперников. Сейчас есть возможность выехать на турнир в Китай, и в текущей ситуации отказываться от таких игр нельзя. Можно сказать, что такие турниры приравниваются к квалификации на мировые и европейские чемпионаты. Помимо нас организаторы пригласили сборную Белоруссии, также была информация, что четвертая сборная представит азиатскую конфедерацию. Предварительно речь шла о Южной Корее. Окончательного расписания матчей мы пока не знаем", - заявил главный тренер сборной России Лев Воронин.