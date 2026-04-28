Мужская сборная России по гандболу сыграет на товарищеском турнире в Китае

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мужская сборная России по гандболу примет участие в товарищеском международном турнире, который пройдет в мае в Китае, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Вылет российской делегации запланирован на 10 мая, тогда как возвращение из поездки состоится 18 мая. Расписание матчей турнира пока неизвестно.
"Май - период решающих игр в национальных чемпионатах и еврокубках, но именно в конце весны второй год подряд в международном гандбольном календаре значится неделя сборных. В прошлом году мы не стали проводить в это время сбор из-за отсутствия квалифицированных соперников. Сейчас есть возможность выехать на турнир в Китай, и в текущей ситуации отказываться от таких игр нельзя. Можно сказать, что такие турниры приравниваются к квалификации на мировые и европейские чемпионаты. Помимо нас организаторы пригласили сборную Белоруссии, также была информация, что четвертая сборная представит азиатскую конфедерацию. Предварительно речь шла о Южной Корее. Окончательного расписания матчей мы пока не знаем", - заявил главный тренер сборной России Лев Воронин.
В 2022 году российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.