"Как Усэйн Болт?" Ямайский футболист из РПЛ раскрыл максимальную скорость

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Ямайский футболист "Нижнего Новгорода" Реналдо Сефас заявил РИА Новости, что смог бы развить скорость почти в 40 километров в час.
Соотечественник восьмикратного олимпийского чемпиона в спринтерском беге Усэйна Болта стал самым быстрым футболистом 20-го тура Российской премьер-лиги, развив скорость 34,92 км/ч в одном из эпизодов матча с "Сочи".
"Тонущий корабль": футболист "Сочи" заступился за Осинькина
"Никогда не думал о том, чтобы бегать так (как Болт). Но думаю, я бы смог пробежать со скоростью 39 км/ч. Это мой максимум", – сказал Сефас.
Мировой рекорд по скорости бега на дистанции 100 метров принадлежит Болту и составляет 44,72 км/ч.