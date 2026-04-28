"Как Усэйн Болт?" Ямайский футболист из РПЛ раскрыл максимальную скорость - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
11:06 28.04.2026 (обновлено: 11:26 28.04.2026)
"Как Усэйн Болт?" Ямайский футболист из РПЛ раскрыл максимальную скорость

Ямайский футболист Сефас: мог бы развить максимальную скорость в 39 км/ч

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ямайский футболист "Нижнего Новгорода" Реналдо Сефас заявил, что смог бы развить скорость почти до 39 километров в час.
  • В одном из эпизодов матча с "Сочи" Сефас разогнался до 34,92 километра в час и стал самым быстрым футболистом 20-го тура РПЛ.
‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Ямайский футболист "Нижнего Новгорода" Реналдо Сефас заявил РИА Новости, что смог бы развить скорость почти в 40 километров в час.
‎Соотечественник восьмикратного олимпийского чемпиона в спринтерском беге Усэйна Болта стал самым быстрым футболистом 20-го тура Российской премьер-лиги, развив скорость 34,92 км/ч в одном из эпизодов матча с "Сочи".
Игорь Осинькин - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
"Тонущий корабль": футболист "Сочи" заступился за Осинькина
26 апреля, 20:46
‎"Никогда не думал о том, чтобы бегать так (как Болт). Но думаю, я бы смог пробежать со скоростью 39 км/ч. Это мой максимум", – сказал Сефас.
‎Мировой рекорд по скорости бега на дистанции 100 метров принадлежит Болту и составляет 44,72 км/ч.
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Талалаев заявил, что судьбу медалей РПЛ решают не футболисты, а арбитры
Вчера, 00:57
 
