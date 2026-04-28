ФИФА планирует аннулировать желтые карточки после группового этапа ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
07:54 28.04.2026 (обновлено: 08:04 28.04.2026)
ФИФА планирует аннулировать желтые карточки после группового этапа ЧМ-2026

  • ФИФА планирует аннулировать желтые карточки после группового этапа ЧМ-2026.
  • Новое правило может быть утверждено на заседании совета ФИФА в Ванкувере.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует ввести новое правило на чемпионате мира 2026 года, согласно которому желтые карточки игроков будут аннулированы после группового этапа и четвертьфинала турнира, сообщает The Athletic.
Введение нового правила может быть утверждено на заседании совета ФИФА в Ванкувере во вторник. Отмечается, что изменение позволит уменьшить вероятность пропуска игроками ключевых матчей. Новое правило также учитывает расширение количества участников чемпионата мира с 32 команд до 48 и появление новой стадии плей-офф - 1/16 финала.
Мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
ФИФА под давлением увеличила призовой фонд ЧМ-2026, пишут СМИ
27 апреля, 10:22
На предыдущих чемпионатах мира желтые карточки аннулировались только после четвертьфинала.
Чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Он будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
СМИ: ФИФА не пускает в продажу билеты на ЧМ-2026, создавая иллюзию нехватки
21 апреля, 18:41
 
