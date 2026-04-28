ФИФА планирует аннулировать желтые карточки после группового этапа ЧМ-2026.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует ввести новое правило на чемпионате мира 2026 года, согласно которому желтые карточки игроков будут аннулированы после группового этапа и четвертьфинала турнира, сообщает The Athletic.