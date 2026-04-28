ФИФА планирует аннулировать желтые карточки после группового этапа ЧМ-2026.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует ввести новое правило на чемпионате мира 2026 года, согласно которому желтые карточки игроков будут аннулированы после группового этапа и четвертьфинала турнира, сообщает The Athletic.
Введение нового правила может быть утверждено на заседании совета ФИФА в Ванкувере во вторник. Отмечается, что изменение позволит уменьшить вероятность пропуска игроками ключевых матчей. Новое правило также учитывает расширение количества участников чемпионата мира с 32 команд до 48 и появление новой стадии плей-офф - 1/16 финала.
На предыдущих чемпионатах мира желтые карточки аннулировались только после четвертьфинала.