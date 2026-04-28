ФСБ: Бутягин сразу после обмена назвал свое самочувствие прекрасным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российского археолога Александра Бутягина обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
- После обмена Бутягин назвал свое самочувствие прекрасным.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин сразу после обмена назвал свое самочувствие прекрасным, следует из видео ЦОС ФСБ России.
"Самочувствие прекрасное", - сказал Бутягин на видео.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена.