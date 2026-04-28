14:55 28.04.2026 (обновлено: 15:12 28.04.2026)
ФСБ доказала принадлежность обменянных офицеров к разведслужбе Молдавии

ФСБ расследовала принадлежность обменянных офицеров к разведслужбе Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ собрала неопровержимые доказательства принадлежности обменянных офицеров к разведслужбе Молдавии.
  • Двое россиян, возвращенных на родину, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В ходе расследования удалось собрать неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие принадлежность переданных в рамках обмена офицеров к разведслужбе Молдавии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
В спецслужбе рассказали, что двое россиян, возвращенных на родину - археолог Александр Бутягин и супруга военного РФ, проходящего службу в Приднестровье, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
"В ходе расследования уголовного дела удалось собрать неопровержимую доказательную базу, изобличающую и полностью подтверждающую их принадлежность к разведслужбе Республики Молдова", - говорится в сообщении.
