Коммунальный флот приступил к дежурству на Москве-реке и Яузе
14:50 28.04.2026
Коммунальный флот приступил к дежурству на Москве-реке и Яузе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, приступил к дежурству, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С открытием в столице летней навигации на дежурство заступили суда коммунального флота - буксирные теплоходы, катера, плавучие краны и мусоросборщики. В ежедневном режиме они будут заниматься сбором мусора с водной поверхности, ликвидировать загрязнения, убирать иловый осадок в местах водовыпусков. Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в осенне-зимний период была проведена тщательная проверка состояния судов, выполнено регламентное техническое обслуживание, включающее замену расходных материалов, диагностику узлов, механизмов и оборудования, проверку топливных систем и рулевых колонок.
"Основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. Работают суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной - маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуем плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - отметил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали более 530 тонн мусора, извлекли около 4 тысяч тонн песка и грунта.
