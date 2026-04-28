Коммунальный флот приступил к дежурству на Москве-реке и Яузе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, приступил к дежурству, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С открытием в столице летней навигации на дежурство заступили суда коммунального флота - буксирные теплоходы, катера, плавучие краны и мусоросборщики. В ежедневном режиме они будут заниматься сбором мусора с водной поверхности, ликвидировать загрязнения, убирать иловый осадок в местах водовыпусков. Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что в осенне-зимний период была проведена тщательная проверка состояния судов, выполнено регламентное техническое обслуживание, включающее замену расходных материалов, диагностику узлов, механизмов и оборудования, проверку топливных систем и рулевых колонок.

"Основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. Работают суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной - маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуем плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - отметил он.