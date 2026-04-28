Более 600 учителей физкультуры соберутся на съезде в Тульской области - РИА Новости, 28.04.2026
13:20 28.04.2026
Более 600 учителей физкультуры соберутся на съезде в Тульской области

Свыше 600 учителей физкультуры приедут на всероссийский съезд в Тульской области

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Свыше 600 городских и сельских учителей физкультуры соберутся на всероссийском съезде в Тульской области с 18 по 22 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие пройдет в парк-отеле "Шахтер". В событии примут участие также губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев, представители спортивных федераций, олимпийские чемпионы, эксперты в области спорта и образования, руководители спортивных федераций и спортсмены.
Съезд станет площадкой, на которой будут обсуждены вопросы развития физической культуры как школьного предмета и внедрения в школы модулей по различным видам спорта. Также планируется обмен лучшими практиками, обсуждение передовых предложений спортивных федераций, диалог с профессиональными спортсменами.
Минспорт России вместе с Минпросвещения России и правительством Тульской области формируют спортивную, деловую и культурную программу съезда. Важнейшим фактором станет активная включенность экспертов комиссии Госсовета по спорту и спортивных федераций. В программе мероприятия запланировано проведение пленарного заседания, круглых столов и секций по актуальным вопросам преподавания предмета и развития детско-юношеского спорта. Отдельный день будет посвящен мастер-классам от спортивных федераций.
Также состоится совместное заседание комиссии Госсовета России по направлению "Физическая культура и спорт" под председательством Миляева и заседание комиссии Госсовета России по направлению "Кадры", которую возглавляет губернатор Калужской области Владислав Шапша. Учителя физической культуры, участвующие в съезде, смогут посетить заседание и внести свои предложения.
Мероприятие послужит новым этапом развития детско-юношеского спорта, поддержки учителей физкультуры, наставников юных спортсменов.
Парк-отель "Шахтер" обладает всей необходимой инфраструктурой для размещения участников в комфортных условиях, обеспечения питания, проведения лекций, мастер-классов, спортивных активностей. Парк-отель неоднократно принимал мероприятия всероссийского масштаба, в том числе международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего".
