Более 600 учителей физкультуры соберутся на съезде в Тульской области

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Свыше 600 городских и сельских учителей физкультуры соберутся на всероссийском съезде в Тульской области с 18 по 22 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие пройдет в парк-отеле "Шахтер". В событии примут участие также губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев, представители спортивных федераций, олимпийские чемпионы, эксперты в области спорта и образования, руководители спортивных федераций и спортсмены.

Съезд станет площадкой, на которой будут обсуждены вопросы развития физической культуры как школьного предмета и внедрения в школы модулей по различным видам спорта. Также планируется обмен лучшими практиками, обсуждение передовых предложений спортивных федераций, диалог с профессиональными спортсменами.

Минспорт России вместе с Минпросвещения России и правительством Тульской области формируют спортивную, деловую и культурную программу съезда. Важнейшим фактором станет активная включенность экспертов комиссии Госсовета по спорту и спортивных федераций. В программе мероприятия запланировано проведение пленарного заседания, круглых столов и секций по актуальным вопросам преподавания предмета и развития детско-юношеского спорта. Отдельный день будет посвящен мастер-классам от спортивных федераций.

Также состоится совместное заседание комиссии Госсовета России по направлению "Физическая культура и спорт" под председательством Миляева и заседание комиссии Госсовета России по направлению "Кадры", которую возглавляет губернатор Калужской области Владислав Шапша. Учителя физической культуры, участвующие в съезде, смогут посетить заседание и внести свои предложения.

Мероприятие послужит новым этапом развития детско-юношеского спорта, поддержки учителей физкультуры, наставников юных спортсменов.