Стубб подтвердил задержку в поставках вооружений США
13:18 28.04.2026
Стубб подтвердил задержку в поставках вооружений США

Стубб подтвердил задержку поставок оружия США из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил задержку в поставках американских вооружений.
  • Они происходят из-за необходимости приоритетного обеспечения военных нужд в условиях конфликта на Ближнем Востоке.
  • Стубб не видит поводов для беспокойства в Финляндии из-за этого.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил задержку в поставках американских вооружений из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США уведомили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений из-за необходимости приоритетного обеспечения военных нужд в условиях конфликта с Ираном.
"У нас ведется постоянная дискуссия о поставках оборонного оборудования… Не секрет, что некоторые партии либо переправляются в другие места, либо задерживаются", - сказал Стубб на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Хельсинки. Трансляцию вели финские СМИ.
Финский президент не уточнил, какое вооружение это затронет, и добавил, что не видит поводов для беспокойства в Финляндии из-за задержек в поставках.
