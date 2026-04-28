Стубб подтвердил задержку в поставках вооружений США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил задержку в поставках американских вооружений.
- Они происходят из-за необходимости приоритетного обеспечения военных нужд в условиях конфликта на Ближнем Востоке.
- Стубб не видит поводов для беспокойства в Финляндии из-за этого.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил задержку в поставках американских вооружений из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"У нас ведется постоянная дискуссия о поставках оборонного оборудования… Не секрет, что некоторые партии либо переправляются в другие места, либо задерживаются", - сказал Стубб на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Хельсинки. Трансляцию вели финские СМИ.
Финский президент не уточнил, какое вооружение это затронет, и добавил, что не видит поводов для беспокойства в Финляндии из-за задержек в поставках.
