Финские власти рассматривают Россию как угрозу, сообщили в посольстве - РИА Новости, 28.04.2026
00:51 28.04.2026
Финские власти рассматривают Россию как угрозу, сообщили в посольстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финские власти продолжают рассматривать Россию как долгосрочную и "экзистенциальную" угрозу.
  • Прорабатывается вопрос о возможности налаживания производства мин на территории Финляндии.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нынешние финские власти не намерены отказываться от конфронтационной линии и продолжают рассматривать Россию исключительно как угрозу, сообщили в посольстве РФ в Финляндии.
"Напротив, нынешние финские власти всячески дают понять, что не намерены отказываться от текущей конфронтационной линии и продолжают рассматривать нашу страну исключительно как долгосрочную и "экзистенциальную" угрозу", - сообщили дипломаты "Известиям".
Отмечается, что прорабатывается вопрос о возможности налаживания производства мин на территории Финляндии. Хельсинки при этом подчеркивает, что в обычных условиях в мирное время установка мин осуществляться не будет. Боезаряды, за исключением используемых в учебных целях, согласно заявлению МО Финляндии, якобы будут храниться на складах, сообщили изданию в посольстве.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией. Посол отмечал, что Россия будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
