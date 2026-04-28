Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Во вторник в Самаре в выставочном центре "Экспо-Волга" впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии "Единая России", в пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает пресс-служба регправительства.

Среди участников форума "Солидарность трудящихся России – единство страны!" были руководители и представители профсоюзного движения Самарской области, предприятий, общественных объединений, депутаты различного уровня, заслуженные жители региона, ветераны СВО, Герои России.

"Основа сильной экономики – это труд наших людей. Безопасный и комфортный труд являются важнейшим условием для правильного и созидательного развития. Я благодарю каждого из вас за то, что вы ежедневно вносите вклад в поддержание на территории Самарской области этих ценностей, помогаете обеспечивать системную защиту трудящихся и решать их проблемы", – сказал Федорищев, его слова приводит пресс-служба правительства.

Глава региона отметил, что для него важно то, что конструктивный диалог с профсоюзами не только выстроен, а стороны по-настоящему работают вместе.

"Профсоюзы оказывают очень большую поддержку тому курсу развития, который сейчас проводится в Самарской области", – отметил Федорищев.

В рамках форума работали дискуссионные площадки, где обсуждались вопросы развития профсоюзного движения в регионе, а также предложения для включения в "Народную программу" партии "Единая Россия".

В ходе пленарного заседания форума состоялась церемония вручения наград жителям Самарской области, а также вручения организациям знамен "Организация эффективного социального партнерства в сфере труда" и переходящего знамени "За высокие показатели роста профсоюзных рядов в 2025 году".