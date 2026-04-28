Рейтинг@Mail.ru
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 28.04.2026
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов

Губернатор Самарской области Федорищев поучаствовал в форуме профсоюзов

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиВячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Во вторник в Самаре в выставочном центре "Экспо-Волга" впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии "Единая России", в пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает пресс-служба регправительства.
Среди участников форума "Солидарность трудящихся России – единство страны!" были руководители и представители профсоюзного движения Самарской области, предприятий, общественных объединений, депутаты различного уровня, заслуженные жители региона, ветераны СВО, Герои России.
"Основа сильной экономики – это труд наших людей. Безопасный и комфортный труд являются важнейшим условием для правильного и созидательного развития. Я благодарю каждого из вас за то, что вы ежедневно вносите вклад в поддержание на территории Самарской области этих ценностей, помогаете обеспечивать системную защиту трудящихся и решать их проблемы", – сказал Федорищев, его слова приводит пресс-служба правительства.
Глава региона отметил, что для него важно то, что конструктивный диалог с профсоюзами не только выстроен, а стороны по-настоящему работают вместе.
"Профсоюзы оказывают очень большую поддержку тому курсу развития, который сейчас проводится в Самарской области", – отметил Федорищев.
В рамках форума работали дискуссионные площадки, где обсуждались вопросы развития профсоюзного движения в регионе, а также предложения для включения в "Народную программу" партии "Единая Россия".
В ходе пленарного заседания форума состоялась церемония вручения наград жителям Самарской области, а также вручения организациям знамен "Организация эффективного социального партнерства в сфере труда" и переходящего знамени "За высокие показатели роста профсоюзных рядов в 2025 году".
"Профсоюзы объединяют всех. Еще раз хотел бы вас всех поблагодарить за важную работу. Многие из вас ее воспринимают как настоящую миссию, и у вас получается делать жизнь людей лучше. Наша встреча проходит во Всемирный день охраны труда и накануне Первомая. Хотел бы вас всех поздравить с этими праздниками и попросить вас передать поздравления коллективам, которые вы представляете", – сказал Федорищев.
Вячеслав ФедорищевСамарская областьСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала