Набиуллина рассказала о действиях ЦБ для предотвращения перегрева экономики

"Мы прошлый год выходили из так называемого перегрева. Вот чем он опасен, перегрев? Он не всегда ощущается, даже, наверное, не ощущается на уровне отдельных компаний. Но макроданные говорят о том, что в экономике спрос существенно превышает предложение. И здесь я бы хотела вспомнить известную фразу одного из руководителей ФРС Уильяма Мартина, который говорил о том, что задача Центральных банков - это унести чашу с пуншем во время разгара вечеринки", - сказала Набиуллина, выступая на "Альфа-Саммите".