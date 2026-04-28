Набиуллина рассказала о действиях ЦБ для предотвращения перегрева экономики
13:11 28.04.2026
Набиуллина рассказала о действиях ЦБ для предотвращения перегрева экономики

Набиуллина: ЦБ уносит чашу с пуншем с вечеринки ради стабильности экономики

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предпринимает действия для предотвращения перегрева экономики.
  • Набиуллина отметила, что перегрев экономики опасен, так как спрос существенно превышает предложение.
  • Она подчеркнула, что действия ЦБ направлены на поддержание финансовой и ценовой стабильности.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ЦБ приходится "уносить чашу с пуншем в разгар вечеринки", чтобы не допустить перегрева экономики и поддерживать финансовую, ценовую стабильность, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«
"Мы прошлый год выходили из так называемого перегрева. Вот чем он опасен, перегрев? Он не всегда ощущается, даже, наверное, не ощущается на уровне отдельных компаний. Но макроданные говорят о том, что в экономике спрос существенно превышает предложение. И здесь я бы хотела вспомнить известную фразу одного из руководителей ФРС Уильяма Мартина, который говорил о том, что задача Центральных банков - это унести чашу с пуншем во время разгара вечеринки", - сказала Набиуллина, выступая на "Альфа-Саммите".
Она добавила, что такой подход позволяет поддерживать финансовую, ценовую стабильность, которая как раз в общественных интересах.
Набиуллина ранее в апреле заявила, что признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели и сокращения доходов населения, в России нет. Кроме того, экономика РФ, по оперативным данным марта и апреля, возвращается к росту.
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная резервная система США
 
 
