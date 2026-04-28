Набиуллина рассказала о действиях ЦБ для предотвращения перегрева экономики

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ЦБ приходится "уносить чашу с пуншем в разгар вечеринки", чтобы не допустить перегрева экономики и поддерживать финансовую, ценовую стабильность, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы прошлый год выходили из так называемого перегрева. Вот чем он опасен, перегрев? Он не всегда ощущается, даже, наверное, не ощущается на уровне отдельных компаний. Но макроданные говорят о том, что в экономике спрос существенно превышает предложение. И здесь я бы хотела вспомнить известную фразу одного из руководителей ФРС Уильяма Мартина, который говорил о том, что задача Центральных банков - это унести чашу с пуншем во время разгара вечеринки", - сказала Набиуллина, выступая на "Альфа-Саммите".
Она добавила, что такой подход позволяет поддерживать финансовую, ценовую стабильность, которая как раз в общественных интересах.
Набиуллина ранее в апреле заявила, что признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели и сокращения доходов населения, в России нет. Кроме того, экономика РФ, по оперативным данным марта и апреля, возвращается к росту.
28 октября 2025, 09:24